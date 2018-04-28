Сотрудники штаба НАТО назвали химоружием еду из местной столовой

Сотрудники штаба НАТО в Брюсселе просят немедленно закрыть столовую в их кафетерии. Свои претензии они не могут высказать публично, поэтому сохраняют анонимность. Если альянс действительно привержен принципам борьбы с химическим оружием, то ему необходимо начать с собственной столовой. Разгромную статью подготовило издание Politico.

Многие из военных просто умалчивают об острой проблеме и терпеливо ждут переезда в новый комплекс, где есть закусочная Exki и кофейня Starbucks . Люди боятся, что-то говорить и ходят с «раздутыми» животами из-за столовой, в которой подают несъедобную пиццу, тухлый гуляш, отвратительный салат-бар, турецкие котлеты с коричневатым оттенком, сероватую картошку, вялую морковку и даже лосося с жареной картошкой. Это блюдо оскорбляет норвежскую кулинарию, родную для генсека НАТО Йенса Столтенберга

Одна из молодых сотрудниц, которая не пожелала представиться, рассказала и о своих проблемах. По ее словам, на стол подают продукты самого низкого качества. «Это нарушение запрета о химическом оружии», — считает она.

Каждый раз после приема пищи у меня раздувает живот. Я полностью уверена, что их салат-бар это просто название для вчерашних или позавчерашних объедков

— сотрудница НАТО.

Посетители винят во всем американскую компанию Aramark, штаб-квартира которой находится в Филадельфии. Именно она отвечает за общественное питание в их ведомстве. А совсем недавно их руководство выиграло тендер на поставки еды в новый комплекс НАТО. Эта новость расстроила многих. Альянс попал под влияние «Черной воды».

«Они Blackwater мира кейтеринга», — пожаловался один из работников, вспомнив об ужасных деяниях американской частной военной компании против мирных иракцев. По его словам, в конечном итоге все они могут «оказаться в мусорном баке». Впрочем, его приятель выразил надежду, что таких кормильцев, когда-нибудь привлекут к трибуналу. «Может быть они закончат в Гааге», — сказал он.

Переезд в новое здание, построенное за один миллиард долларов, считается настоящим спасением. Однако оба упомянутых пункта питания работают по франшизе Aramark. Рука «Черной воды» снова довлеет над ними.

Поесть за пределами НАТО весьма трудно и неудобно из-за специфического удаления комплекса от населенных пунктов. Ближайшая забегаловка находится в 20 минутах ходьбы. И это не учитывая время, которое придется потратить на возвращение и проход через службу безопасности, пояснили сотрудники.

Впрочем, нашлась и «белая ворона», которая стала защищать столовую. Военно-морской офицер США отметил, что «еда действительно хорошая» и удивился от вопросов журналистов.