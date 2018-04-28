Roku: Реклама в ОТТ эффективнее эфирной на 67%

Видеореклама на ОТТ платформе Roku на 67% эффективнее для появления покупательского намерения, чем реклама на кабельном и эфирном ТВ, говорит исследование, проведенное компаниями MAGNA, IPG Media Lab и Roku. В исследовании приняли участие бренды Applebee’s, H&M, McCormick и Truvi.

Исследование также показало, что потребители считают бренды, размещающие рекламу на платформе Roku, более инновационными, чем те, что размещают рекламу на традиционном линейном ТВ. Кроме того, потребители отметили такую рекламу как более запоминающуюся, чем на линейном ТВ, отчасти потому, что в ОТТ ее меньше.

«Очевидно, что ОТТ предлагает явные преимущества для рекламодателей, по сравнению с линейным ТВ», — комментирует Кара Манатт, старший вице-президент по информации, решениям и стратегии в MAGNA Global, — «Учитывая тот факт, что ОТТ требует меньше усилий для появления импульса к покупке, чем линейное ТВ, бренды могут проводить кампании, которые одновременно и целесообразны, и эффективны.

Другие ключевые выводы исследования:

— реклама в ОТТ делает бренды „продвинутыми“: перенос рекламы с линейного ТВ в Roku дает увеличение восприятия на 32%, поскольку складывается впечатление, что у бренда есть уникальная история, которую он рассказывает;

— ОТТ обеспечивает более таргетированную аудиторию: Roku предлагает четкое таргетирование и дает определенную высококачественную аудиторию, стимулируя более высокий интерес к бренду, чем линейное ТВ.

— в ОТТ количество показов рекламы может быть меньше: для достижения определенного уровня узнаваемости бренда требуется 10 показов его рекламы в традиционном ТВ эфире, 7 — на платформе Roku или 6,5 — пр показе одновременно и на ТВ и Roku.

»Потребители переключаются с линейного ТВ на ОТТ, в этой связи важно, чтобы маркетологи также меняли распределение рекламных бюджетов», — заявил Скотт Розенберг , генеральный менеджер по бизнесу платформы Roku, — «Результаты исследования показывают, что реклама на платформе Roku обеспечивает не только инкрементальный контакт с аудиторией, но и более высокие показатели ROI по сравнению с линейным ТВ».

Методология: Пилотное медиаизмерение проведенное Roku, отслеживало и измеряло 4 бренда: Applebee’s, H&M, McCormick и Truvi. Платформа Roku использовалась для определения домохозяйств, откликнувшихся на ТВ и/или ОТТ рекламу. Magna опросила 4621 потребителей — как откликнувшихся на рекламу, так и нет. Опрос включил традиционные метрики брендов, такие как запоминаемость рекламы, расположенность к бренду и покупательское намерение.

ИСТОЧНИК: ADVANCED TELEVISION