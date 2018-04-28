Стилист из Вологды вышел в финал престижного конкурса от LOREAL-PROFESSIONNEL

Альберт Мусин стал одним из 15 конкурсантов, которых отобрали ведущие специалисты индустрии моды из нескольких сотен претендентов. Заключительный этап состоится 18 мая в Москве в академии Loreal-Professionnel. А уже сейчас вологжане могут проголосовать за своего земляка на сайте фестиваля.

Конкурс носит название «Стиль и цвет». Его тема — «Вдохновение Франции». Всем участникам предлагалось создать модный образ, который бы смог занять место на обложке глянцевого французского журнала. В первом заочном этапе стилисты выполняли работу в своих городах, затем отправляли фотографии модели в Москву.

Всего на этот этап заявилось 650 участников, в том числе и вологжанин Альберт Мусин. Сейчас он является топ-стилистом салона «Долина грез». В индустрии красоты работает уже 15 лет.

«Я сотрудничаю с фирмой Loreal на протяжении 5 лет. Мы общаемся с представителями компании в Instagram. Они видели мои работы и предложили мне поучаствовать. Нужно было собрать команду, придумать образ. Мне помогали визажист — Анна Апашова, модель — Алена Губина, фотограф — Егор Берладин», — рассказал стилист-парикмахер Альберт Мусин.

Оценивали работы ведущие стилисты Москвы и Европы, такие как beauty-стилист, постоянный участник недель мод и телешоу Владислав Лисовец, главный редактор ведущего профессионального издания Hair's How — Екатерина Дорошина и старший редактор отдела красоты ведущего глянцевого журнала Vogue Радима Бочкаева.

В результате жюри выбрали 15 претендентов, которые встретятся в финале в Москве 18 мая. Команде предстоит создать тот же образ, но уже под пристальными взглядами конкурсной комиссии. Участники должны успеть выполнить работу за 4 часа.

Награждение победителей состоится в Риге. Главный приз — участие в международном финале конкурса в Париже, который пройдёт в 2019 году. Кроме того, победитель сможет присоединиться к созданию обложки журнала «Vogue».

Выберут и обладателя приза зрительских симпатий. Победителя в этой номинации определят жители страны с помощью интернет-голосования, и вологжане могут поддержать Альберта Мусина прямо сейчас.