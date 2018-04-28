В Самаре состоится крупнейшее дизайн-событие года

«Дизайн-выходные» — это образовательная миссия российского дизайн-сообщества, которая проходит в формате открытых образовательных конференций в различных регионах России.

За 6 лет существования проекта прошло уже 25 мероприятий в 18 городах России, в которых приняло участие более 200 ведущих российских экспертов в области дизайна и более 12 000 слушателей.

"Дизайн-выходные" принципиально некоммерческий проект: слушатели участвуют в мероприятиях бесплатно, а спикеры не получают никаких гонораров. Основные принципы проекта: открытый и честный обмен знаниями между профессионалами, развитие дизайн-отрасли в регионах, консолидация и развитие российского дизайн-сообщества в целом.

Инициатором проведения мероприятий выступают региональные дизайн-сообщества при поддержке местных администраций и бизнеса.

Большие «Дизайн-выходные» в Самаре станут финалом серии из 4-х тематических конференций, которые прошли в этом году (с января по апрель) в Ульяновске, Смоленске, Перми и Кирове, поэтому программа мероприятия будет насыщенной и разнообразной.

В рамках события будет работать 6 секций: • Дизайн в контексте развития города • Дизайн цифровых продуктов • Промышленный дизайн • Графический дизайн и иллюстрация • Дизайн-менеджмент • Моушен дизайн и звуковой дизайн и др.

На данный момент зарегистрировано уже 800+ участников из 40+ городов России и Ближнего зарубежья, а на самом мероприятии ожидается более 1000 человек. Аудитория мероприятия — это молодые профессионалы в сфере дизайна и смежных индустрий в возрасте 25–45 лет. В рамках события состоится более 30 лекций, мастер-классов, круглых столов и дискуссий.

Все мероприятия открыты и бесплатны для участия. Зарегистрироваться на мероприятие и следить за программой можно по ссылке http://designweekend.ru/samara.

Инициаторами проведения «Больших Дизайн-выходных» в Самаре выступили основатели и организаторы легендарного самарского IT-фестиваля «404».

Активную поддержку мероприятию оказывает Правительство Самарской области, а также компаний: Acronis, Mercury development, Dominion, Appbooster, СМС Информационные технологии, Wrike и др.

Открытие 5 мая в 11:00 — завершение 6 мая в 19:00.