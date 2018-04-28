Анастасия Костенко рассказала, какая песня нравится ее будущей дочке

За микроблогом Анастасии Костенко в Инстаграме следят сотни тысяч подписчиков, которых она радует информацией о своей беременности. Как известно, 24-летняя красавица и ее муж-футболист Дмитрий Тарасов ожидают рождения дочки. Знаменитость не скрывает радости от того, что вскоре станет мамой и даже рассказала, какую музыку предпочитает малышка.

Вторая «Вице-мисс Россия 2014» Анастасия Костенко ждет ребенка. В этот период жизни она, как и все беременные, переживает массу эмоций, которыми делится с подписчиками. Но даже ее фанаты не ожидали откровенного рассказа о том, какая песня нравится ее пока не рожденной дочке. Не секрет, что дети еще в утробе матери реагируют на звуки, которые их окружают. Многие будущие мамы стараются окружить себя музыкой, не является исключением и Анастасия Костенко, жена футболиста «Локомотива» Дмитрия Тарасова: «Я заметила, что песня Юлианны Карауловой „Лети за мной“ нравится и моему маленькому сердечку. Для тех, кто спрашивал — песню наложила в приложении InShot».

Анастасия сопроводила откровения своим красивым фото, на котором запечатлена в розовом облегающем платье, подчеркивающем округлившийся живот, и с цветком в руках. Многие считают, что беременность очень идет красавице. Но фанаты телезвезды Ольги Бузовой так явно не думают, ведь возлюбленный Костенко и отец ее дочки является бывшим мужем ведущей «Дома-2». Они уверены, что именно фотомодель стала причиной разрыва пары в 2016 году, хотя она и спортсмен неоднократно опровергали эти слухи: «Красивая и нежная! Вот теперь я понимаю Диму». «Очень рада за вас! Легкой беременности и легких родов! Тоже мечтаю о доченьке!» «Будете мамой-загляденьем».

«Какая красивая, очень идет беременность!» «Как я ее не люблю, Оленьку жалко, она до сих пор переживает развод». «Да, Тарасов быстро утешился, что, собственно, и следовало ожидать». «Настя, никого не слушайте, эти злые языки будут всегда, вы прекрасны!»

Известно, что у Дмитрия Тарасова уже растет дочка Ангелина от первого брака с Оксаной Пономаренко . Со второй женой Ольгой Бузовой детей у него не было, а третья избранница футболиста Анастасия Костенко должна родить девочку в июле, о чем она рассказала в одном из недавних постов.

Публикация от Anastasia Tarasova (@kostenko.94) 25 Апр 2018 в 12:37 PDT Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!