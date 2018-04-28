«Лариса Гузеева, меня убивают!»: так кричал архангелогородец на шоу «Давай поженимся»

Наш земляк Сергей Незговоров стал женихом в телепроекте «Давай поженимся» на Первом канале. Он и еще два участника боролись за внимание девушки, которая не может выйти замуж из-за скверного характера. Сергей рассказал 29.ru , хотел ли устроить личное счастье с помощью шоу, как сложился диалог с популярными ведущими и почему он кричал на камеру, что его убивают.

На шоу наш земляк отправился со своей подругой — оперной певицей Марией. До этого отправил заявку на сайте шоу, организаторы подтвердили участие, и ему сообщили, что он — в проекте. Общение с Сергеем начинается с 25-й минуты выпуска:

Лариса Гузеева , меня убивают!_2018-04-28 Невеста на шоу отметила, что ищет властного мужчину-лидера. А Сергей сообщил, что ему нужна единственная муза. Мы спросили у Сергея Незговорова, верит ли он, что на подобных проектах можно найти свою судьбу.

— Я не искал свою судьбу на шоу, скорее, мне был интересен опыт участия в съемках такой программы, — комментирует Сергей. — Я занимаюсь коммуникативными технологиями. Моя работа тесно связана с радиожурналистикой, я режиссер-документалист, а также преподаю в университете, и мне было любопытно посмотреть на шоу с профессиональной точки зрения.

В анкете Сергей указал, что любит внимание к своей персоне и считает себя собственником, предупреждает, что все попытки загнать его под каблук — пресекает на корню. На проекте признался, что два года встречался со скучной девушкой. Сергей Незговоров подарил главной участнице и ведущим подарки, среди них — архангельские пряники козули.

— Лариса Гузеева — очень интеллигентная женщина, — отмечает Сергей Незговоров. — Конечно, они пытались устроить прессинг и задавали колкие вопросы, но это законы шоу. В целом общение получилось деликатным и интересным. Я как режиссер в качестве сюрприза поставил сценку по мотивам фильма «Служебный роман». Так я пытался показать, что подкаблучником быть нехорошо. Я посмотрел на проект изнутри и уверен, что подобное можно сделать и на местном телевидении, правда, найдутся ли участники? У нас не так много смелых людей — нужно обладать уверенностью и быть творческим человеком, чтобы участвовать в такой проекте.

Сергей Незговоров отметил, что кроме шоу «Давай поженимся» участвовал также в передаче «Поле чудес» и не раз был спикером на федеральных телепроектах. Как объясняет сам, для него это интересный и полезный опыт.