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Калининградцу вернули дочь, которую незаконно увезла из области родная мать
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Калининградцу вернули дочь, которую незаконно увезла из области родная мать 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Судебные приставы помогли калининградцу разыскать дочь, которую родная мать незаконно вывезла за пределы области.
Как рассказали в ведомстве, женщина должна была передать восьмилетнюю Софию на воспитание отцу по решению суда Краснознаменского района. Но решение она не исполнила и предпочла скрыться.
В ходе разыскных мероприятий калининградские приставы обнаружили «след» матери и ребенка в Санкт-Петербурге. Питерские коллеги из в течение нескольких дней нашли девочку. Отец тут же вылетет в северную столицу, чтобы забрать дочь.
«В настоящий момент отец и Софья собираются вылететь домой из Санкт-Петербурга в Калининград», — сообщили в ведомстве.
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