Калининградцу вернули дочь, которую незаконно увезла из области родная мать

Судебные приставы помогли калининградцу разыскать дочь, которую родная мать незаконно вывезла за пределы области.

Как рассказали в ведомстве, женщина должна была передать восьмилетнюю Софию на воспитание отцу по решению суда Краснознаменского района. Но решение она не исполнила и предпочла скрыться.

В ходе разыскных мероприятий калининградские приставы обнаружили «след» матери и ребенка в Санкт-Петербурге. Питерские коллеги из в течение нескольких дней нашли девочку. Отец тут же вылетет в северную столицу, чтобы забрать дочь.

«В настоящий момент отец и Софья собираются вылететь домой из Санкт-Петербурга в Калининград», — сообщили в ведомстве.