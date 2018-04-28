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История одного кольца. Почтальон доставил конверт с предложением руки и сердца
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История одного кольца. Почтальон доставил конверт с предложением руки и сердца 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Военный сделал предложение возлюбленной, отправив ей кольцо по почте.
Самая настоящая драма со счастливым концом разразилась недавно между солдатом одной из воинских частей и его возлюбленной из Москвы. Военный сделал предложение руки и сердца девушке по почте. Он отправил ей обручальное кольцо в бумажном конверте с пометкой «Воинская корреспонденция». Однако при пересылке металл перетер сгиб конверта. Еще немного и кольцо выпало бы. Спас случай. В московском отделении "Почты России" в районе Митино во время сортировки один из специалистов заметил необычное потертое письмо. На конверте было написано: «Выходи за меня!». Понимая всю важность ситуации, сотрудник почты бережно заклеил разрыв бумаги скотчем. Кроме того, почтальон побоялся опускать ценный груз в почтовый ящик. Предложение руки и сердца было доставлено лично в руки возлюбленной солдата. — Через наши отделения ежедневно проходят сотни тысяч писем и посылок. Со всеми стараемся обращаться предельно аккуратно и бережно. Но такие письма, конечно, вызывают особое отношение и умиление, — отметила региональный управляющий макрорегиона Москва Почты России Алла Бондаренко. — Мы все люди и понимаем, что от таких отправлений зависят судьбы. Надеюсь, у молодых людей все сложится отлично.
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