Открытие «сезона шашлыков»: как себя обезопасить 

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Комитет ветеринарии города Москвы 1 час назад
Фото: Комитет ветеринарии города Москвы
Председатель Комитета ветеринарии города Москвы Алексей Сауткин настоятельно не рекомендует приобретать мясо и мясную продукцию, а также другую продукцию животного и растительного происхождения в местах несанкционированной торговли, вдоль дорог по причине отсутствия за реализуемой продукцией соответствующего ветеринарного контроля и подтверждения ее безопасности в ветеринарном отношении.
Продукция, реализуемая в подобных местах, потенциально опасна возможностью пищевых отравлений и инфекционных заболеваний (сальмонеллезом, пищевыми токсикоинфекциями, ботулизмом и др.). Возбудители попадают к человеку чаще всего через загрязненные или недостаточно термически обработанные продукты. При реализации мяса и мясных продуктов неустановленного происхождения и не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу возможно заражение гельминтозами (трихинеллезом, тениаринхозом, тениозом и пр.).
Приобретение, к примеру, приготовленной в домашних условиях мясной продукции чревато тяжелыми отравлениями и возможностью заразиться болезнями, общими для человека и животных.
Пищевую продукцию следует приобретать в установленных местах торговли (стационарные торговые объекты, в т.ч. продовольственные рынки, ярмарки и пр.), где имеются данные об эпизоотическом благополучии мест ее выхода и происхождении, а реализуемая продукция установленным порядком подвергнута ветеринарно-санитарной экспертизе. При возникновении вопросов покупатель вправе потребовать от продавца документы, подтверждающие ее качество и безопасность, а на рынке также — заключение о реализации продукции установленного образца, выданное государственной лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы, и тем самым удостовериться, что данная продукция прошла ветеринарно-санитарную экспертизу и является безопасной для населения.
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