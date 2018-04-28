3 серьезных вопроса, которые нужно решить прежде, чем вы наконец-то сумеете похудеть

В самом процессе похудения нет ничего сакрального: создайте дефицит каллорий, не доводите себя до лютого голода, чтобы не срываться на жирное и сладкое (читай, питайтесь дробно), и занимайтесь спортом. Но почему-то у одного хватает сил, энергии и собранности на то, чтобы наладить процесс, а другой раз за разом пытается похудеть и все безуспешно. В этом случае нужно идти не к диетологу или фитнес-инструктору, а к психологу. Ну или хотя бы проработать самостоятельно вот эти три вопроса.

От чего вас защищает лишний вес?

Что бы ни говорили злопыхатели про лень и распущенность, мы утверждаем, что лишний вес не появляется на ровном месте. И если это не результат гормональных изменений, в том числе и после беременности, то очевидно ваши килограммы выступают барьером между вам и большим страшным миром, от которого вы почему-то пытаетесь отгородится. Постарайтесь максимально честно ответить себе, зачем вам нужен этот щит, от чего вы защищаетесь. Ответ может оказаться каким угодно.

Например, окажется, что вы недостаточно уверены в себе, а крупная и дородная фигура выделяет вас из толпы, делает особенной. Или вы взвалили на себя слишком много и пытаетесь создать своеобразный запас энергии, чтобы сил хватило на все. Или вы живете совсем не той жизнью, о которой мечтали и не понимаете, как сюда попали. Или переживаете травмирующие события. Так или иначе, признать проблему — уже половина пути к исцелению. Конечно, лучше всего было бы в этот момент обратиться к специалисту. Но можно попытаться и самостоятельно разобраться с проблемой. Главное, быть максимально честным с собой и не сворачивать на компромиссы.

Куда уходят ваши ресурсы?

Это только на словах все просто: ешь меньше, двигайся больше. А на деле для того, чтобы спланировать питание, приготовить для себя полезные блюда хотя бы на один день вперед, выкроить время на тренировку, нужны силы и время. И еще сколько-то денег. Внимание, вопрос: куда уходят ваши силы, время и деньги, так что на вас совсем не остается? Все отнимает работа, активная светская жизнь, друзья, бойфренд? Скажите себе «Стоп» и расставьте приоритеты. И первым пунктом в их списке должны идти вы, а потом все остальные.

Матерям в самолетах рекомендуют в случае крушения судна сначала надевать маску на себя, а потом на ребенка. Предлагаем взять этот принцип за основу не только в самолете, но и вообще в жизни. Не дожидаясь вашего личного крушения. Это не эгоизм, это физика. Подумайте сами, когда истощаются ваши личные ресурсы, очевидно вам нечего предложить и окружающим. Из последних сил вы кое-как делаете работу, злитесь на любимого из-за каждого пустяка, а после любого выхода «в люди» чувствуете себя разбитой и еще более уставшей. От этого становится еще хуже, а значит, сил и энергии остается еще меньше. Порочный круг.

Займитесь собой, и вашему организму не нужно будет судорожно запасать энергию (а лишний жир — это бесперебойный источник энергии, вы же это осознаете?) Поставьте наконец-то себя и свои интересы на первый план, эффект не заставит себя ждать. А наградой станет фигура, о которой вы давно уже мечтаете.

Почему вы не хотите похудеть?

На фоне всех ваших попыток распрощаться с лишними килограммами, этот вопрос выглядит немного кощунственно. Но справедливо.

Есть замечательное упражнение, которое поможет вам разобраться. Возьмите лист бумаги и запишите 100 причин, по которым вы не хотите похудеть. Не больше, но и не меньше, ровно 100. Это займет немало времени, поначалу вам будет казаться, что вы не сможете написать и трех. Не отступайте. Причины могут быть любые от «я не знаю, понравлюсь ли себе стройной» до «смогу ли я удержать результат» и «где взять деньги на новый гардероб меньшего размера».

Когда все 100 причин будут изложены на бумаге, напишите напротив, как можно нейтрализовать каждую из них. Это ваш план действий на ближайшие месяцы. Работайте с причинами, и лишний вес постепенно уйдет сам, потому что он вам будет просто больше не нужен. Кстати, это упражнение эффективно для решения любых проблем, а не только для борьбы с лишними килограммами. Потому что, как известно, была бы цель, а пути к ней обязательно найдутся.