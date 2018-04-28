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Дженнифер Лопес блеснула на премии Billboard Latin Music Awards 2018
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Дженнифер Лопес блеснула на премии Billboard Latin Music Awards 2018 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
У Дженнифер Лопес нет ни минуты свободного времени — звезда курсирует от одного светского мероприятия к другому, попутно выступая на них в ярких нарядах. После того как Дженнифер стала звездой вечера на приеме издания TIME, она отправилась в Лас-Вегас, где выступила на Billboard Latin Music Awards 2018.
Сценический наряд 48-летней Лопес вновь произвел фурор — звезда не стесняется примерять откровенные костюмы, которые при этом еще всегда сияют и переливаются. На красную ковровую дорожку певица также вышла в блестящем виде — серебряном мини-платье, украшенном пайетками, дополнив его босоножками на высоком каблуке и небольшим клатчем.
Billboard Latin Music Awards ежегодно вручается латиноамериканским музыкантам за вклад в индустрию. Одним из рекордсменов этой премии является бывший супруг Дженнифер Лопес, певец Марк Энтони, который в 2014 году выиграл сразу 10 наград.
попкорнnews
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