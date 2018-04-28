Екатерина Волкова созналась, что стыдится себя

@volkovihomeЕкатерина Волкова созналась, что стыдится себяАктриса Екатерина Волкова (36) после знаменитой роли образцовой матери и домохозяйки из сериала «Воронины» стала таковой в глазах многих своих поклонников. И любое качество, которе не соответсвует этому образу, воспринимается ее фанатами с большим ажиотажем. Так на днях актриса созналась, что, как и все, имеет свои недостатки. Самым своим постыдным «минусом» знаменитость назвала сквернословие. В микроблоге Волкова заявила, что в компании друзей не чурается «крепких словечек»:

Да, ругаюсь иногда. Стыдно, но это мой недостаток. Не уважаю, кто матерится громко, среди посторонних людей и при детях. Это позволительно в своей компании, где тебя поймут и простят. Хотя есть в моей компании люди, которые так красиво ругаются матом, что одно удовольствие это слушать, ну, честное слово! Кому-то это еще идет, кому-то нет. Детям не идет категорически, кстати. Поэтому если меня читают подростки, знайте. Выглядит это нелепо и не круто, как вам кажется! Всему свое время!

Поклонники артистки разделились на два лагеря. Одна половина считает, что из уст женщины не может доноситься нецензурная брань, другие же оправдывают поведение Волковой: «Я считаю, что мат никогда и никому не идет», «Дети матерящихся родителей вырастают в матерящихся подростков, все просто!», «Ну матерится, ну и что? Можно подумать, все вокруг такие святые…».

Екатерина Волкова: «Если искры не летят, то какая же это любовь».

Публикация от Екатерина Волкова (@volkovihome) 26 Апр 2018 в 9:21 PDT