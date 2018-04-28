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Тамара Гвердцители рассказала, как экстренно сбросила 20 килограммов
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Тамара Гвердцители рассказала, как экстренно сбросила 20 килограммов 

Лиза 55 минут назад
Фото: Лиза
@gverdtsiteli_officialТамара Гвердцители рассказала, как экстренно сбросила 20 килограммовТамару Гвердцители (56) нельзя назвать активным пользователем социальных сетей, так что обо всех новостях из жизни певицы поклонники узнают из ее творческих релизов. Так вышло и на этот раз: исполнительница презентовала клип на новую песню и привела своих фанатов в восторг своим внешним видом. На кадрах из видео Гвердцители предстала значительно постройневшей и помолодевшей. Как призналась сама Гвердцители, причиной ее резкого похудения стали вовсе не изнуряющие диеты и тренировки, а напряженный график: во время гастролей певица не успевает нормально питаться, ест мало в течение дня, а, возвратившись домой, компенсирует недостаток питания большим количеством разных супов.
Публикация от Тамара Гвердцители (@gverdtsiteli_official) 26 Апр 2018 в 10:27 PDT  Как отметили фанаты, артистка сбросила как минимум 20 килограммов и помолодела на 15 лет: «Тамрико, вот это дива! Потрясающе выглядите!», «Время пошло вспять, Тамара! Вам здесь больше 40 не дашь!», «Делитесь диетой, Тамара! Впечатляющий результат!». Читай также: Виктория Дайнеко раскрыла секрет экстремального похудения.
Публикация от Тамара Гвердцители (@gverdtsiteli_official) 17 Фев 2018 в 2:47 PST
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