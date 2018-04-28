Ещё
Беременная Хилькевич весит как «малайский медведь
Далее:
Читайте также:
Ещё

Беременная Хилькевич весит как «малайский медведь 

WDay.ru 52 минуты назад
Фото: WDay.ru
Актриса поделилась с подписчиками в Instagram веселым роликом, как отдыхает с дочкой и мужем.
31-летняя Анна Хилькевич сейчас находится в ожидании второго ребенка. Свое интересное положение девушка рассекретила недавно — 2 апреля она выложила в соцсети фото с округлившимся животиком. Похоже, что актриса пребывает на шестом месяце беременности. Как известно, второй триместр — самое благодатное время для будущих мамочек. Противный токсикоз остался позади, и в тоже время размеры живота еще не так велики, чтобы ограничивать себя в прогулках и веселых развлечениях. Вот и Анна Хилькевич не скучает! Блондинка поделилась с подписчиками в Instagram забавным видео, как проводит время с семьей.
Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)
27 Апр 2018 в 9:31 PDT  На днях Анна вместе с двухлетней дочкой Арианной и супругом Антоном посетила Музей человека. Судя по фотографии, которую сделала актриса на фоне гигантского языка, там было много интересного.
«С ребенком хоть дома не будешь сидеть, — написала Хилькевич. — И малыша развиваешь, и себя. К тому же, в моем детстве таких классных музеев не было».
Больше всего подписчиков порадовало видео, на котором Анна вместе с дочкой взвешиваются — но не на простых весах! Вместо килограммов они показывают животное, вес которого совпадает с вашим. Оказалось, что маленькая Арианна такая же легкая, как королевская кобра. А когда на весы встала будущая мамочка Анна Хилькевич, то «обошла» по весу рысь, барсука, императорского пингвина, гиену и даже страуса эмо. В результате весы показали — актриса весит как малайский мишка!
Думаете, это много? А вот и нет — этот славный зверек считается самым маленьким из семейства медведей и весит от 27 до 65 килограммов. Так что беременяшке Хилькевич не стоит переживать -даже в своем положении она умудряется выглядеть изящной красоткой.
Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)
27 Апр 2018 в 9:57 PDT  Подписчики актрисы оценили ролик и посмеялись вместе с Анной: «А-ха-ха, я когда беременная была, тоже весила как медведь!», «Вы такая милая, вам очень идет животик!» Другие советовали Хилькевич снять рюкзак со спины, а то он не только лишних килограммов добавляет, но еще и дает нагрузку на спину будущей мамы.
Звезду «Универа» Анну Хилькевич заподозрили в беременности
Сны, предвещающие беременность
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Подписчики раскритиковали Пынзарь за волосатые ноги Похудевший Киркоров помолодел на 15 лет Татьяна Котова выкинула вещи экс-бойфренда с балкона
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях90
Горячая киевлянка бегает голышом и плавит снег77
Что случится, если есть по три яйца в день14
Букина показала секси-фигуру после вторых родов9
Китайские таможенники приняли Лолиту за мужчину18
Видео
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:40
Букина показала секси-фигуру после вторых родов
Звёзды
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
02:24
Бирюкова увела мужа у подруги
Звёзды
00:47
Алексей Воробьев рассказал об изменах
Звёзды
00:59
Пугачева удивила образом школьницы
Звёзды
01:30
51-летняя Холли Берри сверкнула обвисшей грудью
Звёзды Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение