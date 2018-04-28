Беременная Хилькевич весит как «малайский медведь

Актриса поделилась с подписчиками в Instagram веселым роликом, как отдыхает с дочкой и мужем.

31-летняя Анна Хилькевич сейчас находится в ожидании второго ребенка. Свое интересное положение девушка рассекретила недавно — 2 апреля она выложила в соцсети фото с округлившимся животиком. Похоже, что актриса пребывает на шестом месяце беременности. Как известно, второй триместр — самое благодатное время для будущих мамочек. Противный токсикоз остался позади, и в тоже время размеры живота еще не так велики, чтобы ограничивать себя в прогулках и веселых развлечениях. Вот и Анна Хилькевич не скучает! Блондинка поделилась с подписчиками в Instagram забавным видео, как проводит время с семьей.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)

27 Апр 2018 в 9:31 PDT На днях Анна вместе с двухлетней дочкой Арианной и супругом Антоном посетила Музей человека. Судя по фотографии, которую сделала актриса на фоне гигантского языка, там было много интересного.

«С ребенком хоть дома не будешь сидеть, — написала Хилькевич. — И малыша развиваешь, и себя. К тому же, в моем детстве таких классных музеев не было».

Больше всего подписчиков порадовало видео, на котором Анна вместе с дочкой взвешиваются — но не на простых весах! Вместо килограммов они показывают животное, вес которого совпадает с вашим. Оказалось, что маленькая Арианна такая же легкая, как королевская кобра. А когда на весы встала будущая мамочка Анна Хилькевич, то «обошла» по весу рысь, барсука, императорского пингвина, гиену и даже страуса эмо. В результате весы показали — актриса весит как малайский мишка!

Думаете, это много? А вот и нет — этот славный зверек считается самым маленьким из семейства медведей и весит от 27 до 65 килограммов. Так что беременяшке Хилькевич не стоит переживать -даже в своем положении она умудряется выглядеть изящной красоткой.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)

27 Апр 2018 в 9:57 PDT Подписчики актрисы оценили ролик и посмеялись вместе с Анной: «А-ха-ха, я когда беременная была, тоже весила как медведь!», «Вы такая милая, вам очень идет животик!» Другие советовали Хилькевич снять рюкзак со спины, а то он не только лишних килограммов добавляет, но еще и дает нагрузку на спину будущей мамы.

Звезду «Универа» Анну Хилькевич заподозрили в беременности

Сны, предвещающие беременность

Читайте также: