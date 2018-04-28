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Злоупотребившая загаром девушка увековечила слезы на лице
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Злоупотребившая загаром девушка увековечила слезы на лице 

Lenta.ru 34 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Блогер Алекс Винкларек (Alex Vinklarek) опубликовала в своем Twitter-аккаунте селфи, где запечатлела неудачный опыт с автозагаром. По ее собственному признанию, девушка расплакалась после нанесения косметического средства.
Следы от слез создали видимость кожного заболевания на лице Винкларек. «Мне всегда говорили не плакать после использования спрея-бронзанта», — иронично прокомментировала серию снимков блогер.
Публикация стала вирусной и набрала более 75 тысяч лайков. Многие девушки отметили, что эта проблема является общей. В комментариях подписчицы поддержали Винкларек снимками своих неудачных экспериментов: кто-то пренебрег мерами предосторожности и лег спать после нанесения спрея, а некоторые, как и автор, расплакались.
«Это случается с лучшими из нас», — успокаивали они девушку.
В конце 2017 года идентичная история произошла с шотландкой по имени Ив: совместив уход за собой с тренировкой в спортзале, она обзавелась следом от логотипа Adidas на своей ноге. Из-за интенсивных занятий в легинсах этого бренда след отпечатался на теле женщины.
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