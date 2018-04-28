Злоупотребившая загаром девушка увековечила слезы на лице

Блогер Алекс Винкларек (Alex Vinklarek) опубликовала в своем Twitter-аккаунте селфи, где запечатлела неудачный опыт с автозагаром. По ее собственному признанию, девушка расплакалась после нанесения косметического средства.

Следы от слез создали видимость кожного заболевания на лице Винкларек. «Мне всегда говорили не плакать после использования спрея-бронзанта», — иронично прокомментировала серию снимков блогер.

Публикация стала вирусной и набрала более 75 тысяч лайков. Многие девушки отметили, что эта проблема является общей. В комментариях подписчицы поддержали Винкларек снимками своих неудачных экспериментов: кто-то пренебрег мерами предосторожности и лег спать после нанесения спрея, а некоторые, как и автор, расплакались.

«Это случается с лучшими из нас», — успокаивали они девушку.