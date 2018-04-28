«Рабочие нас кинули»: популярная актриса стала заложницей ремонта

В интервью изданию "7 дней" звезда рассказала, что всему виной — недобросовестные рабочие. Супруги купили загородный особняк в Подмосковье еще несколько лет назад и рассчитывали отпраздновать новоселье еще в конце 2017 года, однако планы пришлось откорректировать.

Выяснилось, что бригада рабочих, которую наняли для ремонта, просто жила в доме супругов, время от времени выполняя какую-то работу. Снаткина решила не выгонять рабочих, а поставить им жесткие сроки сдачи, но и это не помогло.

"Компания, которая делала ремонт, в итоге нас практически кинула", — пожаловалась актриса. К Новому году, о котором так мечталось, они и ее муж получили неработающее отопление и электрику, разобранный паркет а разъезжающуюся плитку. «И кучи мусора повсюду. И более того: рабочие даже не думали съезжать», — рассказала Анна.

Главный дизайнер же вместо того, чтобы сдать объект, улетел отдыхать. После этого Снаткина стала искать бригаде замену.

Однако, несмотря на незаконченный ремонт, Анна, Виктор и их дочь Вероника приезжают в дом на выходные, и затянувшийся ремонт не поссорил их — супруги рассказали, что легко находят компромиссы.