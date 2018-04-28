Волочкова злобно ответила хейтерам

Балерина Анастасия Волочкова в очередной раз очень резко ответила подписчикам, которые пишут под ее фотографиями неприятные комментарии.

Женщина сфотографировалась на фоне шикарного автомобиля с огромным букетом роз и рассказала, что после удачного концерта решила провести время с друзьями в караоке. Волочкова признала, что рада возможности отдыхать именно так, как она хочет, после большой эмоциональной и физической нагрузки, ведь не многие могут это себе позволить.

"Многие недолюбленные, страшные, злобные и завистливые тетки могут позволить себе только обсирать и злорадствовать", — заметила балерина и добавила, что такие подписчики «захлебываются в своем дерьме», пока она заслуженно купается в роскоши, любви, славе, творчестве и цветах. При этом Волочкова заметила, что ее любит не только взрослая аудитория, но и дети. «Счастья и вам, дорогие!»— обратилась к недоброжелателям балерина.