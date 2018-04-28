На Малой Лубянке в Москве реставрируют католический храм

МОСКВА, 28 апр — РИА Недвижимость. Мосгорнаследие выдало разрешение на второй этап реставрации католического храма святого Людовика Французского, расположенного на Малой Лубянке в центре Москвы, говорится в сообщении ведомства.

Церковь Людовика построена по проекту архитектора Доменико Жилярди в 1830 году и имеет статус федерального памятника

"Храм в стиле позднего классицизма — ампира — по праву может быть назван одним из наиболее необычных московских храмов. Его главный фасад венчает невысокий портик, опирающийся на фронтон с шестью тосканскими колоннами, а по бокам от главного входа расположены две колокольни. Примечательно, что это единственный католический храм Москвы, который на протяжении всего советского периода оставался действующим", — отмечается в сообщении.

Как указывается в нем, одним из наиболее сложных этапов реставрации станет процесс восстановления мраморного пола церкви. Также будут восстановлены мраморные подоконники и нижняя часть колонн, пострадавших от влаги.

Кроме того, специалисты заменят кровлю над западным нефом, отреставрируют облицовку входной группы и лепной декор, сообщается в пресс-релизе.

В 2017 году был завершен первый этап реставрации церкви. Тогда реставраторы, в частности, отреставрировали кресты, расчистили белокаменную кладку от поздних слоев краски, укрепили кирпичную кладку, воссоздали штукатурное покрытие и фасадные элементы.