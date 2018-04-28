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Рейтинг самых популярных звезд на сайте YouPorn. Кто на первом месте?
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Рейтинг самых популярных звезд на сайте YouPorn. Кто на первом месте? 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Оказывается, порносайты тоже делают рейтинги популярности. Так, YouPorn выпустил свой топ «Самых красивых».
Оказалось, что самой популярным запросом на этом сайте стала Дженнифер Лопес (49). «Дженнифер Лопес — самая разыскиваемая на YouPorn, с гораздо более значительным количеством ежедневных поисков, чем Пинк, которая появилась на обложке журнала People и была названа самой красивой женщиной», — заявили представители сайта.
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Кстати, в тройку лидеров вошли Рианна (30) и Галь Гадот (32), следом идут Шакира (41) и Дженнифер Энистон (49). Также в список популярных запросов сайта входят Приянка Чопра (35), Сальма Хайек (51), Меган Маркл (36), Джиджи Хадид (23), Нина Добрев (29), Шэрон Стоун (60), Кортни Кокс (53) и другие.
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А вот единственным мужчиной, кого занесло в этот «хит-парад», стал Дрейк (31).
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/rejting-samyh-populyarnyh-zvezd-na-sajte-youporn-kto-na-pervom-meste/
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