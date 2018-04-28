Рейтинг самых популярных звезд на сайте YouPorn. Кто на первом месте? 

Оказывается, порносайты тоже делают рейтинги популярности. Так, YouPorn выпустил свой топ «Самых красивых».
Оказалось, что самой популярным запросом на этом сайте стала Дженнифер Лопес (49). «Дженнифер Лопес — самая разыскиваемая на YouPorn, с гораздо более значительным количеством ежедневных поисков, чем Пинк, которая появилась на обложке журнала People и была названа самой красивой женщиной», — заявили представители сайта.
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Кстати, в тройку лидеров вошли Рианна (30) и Галь Гадот (32), следом идут Шакира (41) и Дженнифер Энистон (49). Также в список популярных запросов сайта входят Приянка Чопра (35), Сальма Хайек (51), Меган Маркл (36), Джиджи Хадид (23), Нина Добрев (29), Шэрон Стоун (60), Кортни Кокс (53) и другие.
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А вот единственным мужчиной, кого занесло в этот «хит-парад», стал Дрейк (31).
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/rejting-samyh-populyarnyh-zvezd-na-sajte-youporn-kto-na-pervom-meste/