Слишком белые зубы и оранжевый загар: новозеландский таблоид раскритиковали за чрезмерный фотошоп принца Уильями и Кейт Миддлтон

23 апреля Кейт Миддлтон принц Уильям стали родителями в третий раз. Накануне стало известно, что мальчика назвали Луи Артур Чарльз. Уже через несколько часов новоиспеченная многодетная мама вышла к фотографам и журналистам. Фото королевской четы и их третьего наследника облетели все СМИ и украсили обложки многих изданий. Но кое-то перестарался в погоне за красотой. Новозеландский таблоид Woman’s Day выпустил обложку с чересчур перефотошопленными супругами. На снимке Уильям и Кейт сами на себя не похожи. Желтая кожа, белые зубы и измненные лица — пара больше смехивает на восковые фигуры, а не на живых людей.

Неумелый фотошоп раскритивали в Сети. И хоть в момента выпуска издания прошло уже немало времени, до сих пор от редакции журнала нет никакой реакции на происходящее. Пока молчат и сами супруги. К слову, несколько лет назад, Кейт уже засудила одно издание, которое опубликовала ее фото топлес. Быть может, на этот раз фотошоп также станет причиной иска в суд?

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Фото:Global Look Press