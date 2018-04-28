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В проезде Аэропорта расскажут, как наладить отношения с близкими
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В проезде Аэропорта расскажут, как наладить отношения с близкими 

Управа района Хорошевский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Специалист службы психологической помощи Алена Росяева проведет тренинг «Согласие с собой или о чем говорят нам чувства». Участников ждут 5 и 6 мая.
На занятиях лектор расскажет, как учиться лучше понимать себя и свое эмоциональное состояние, осознавать источники возникновения чувств, понимать, принимать и выражать свои чувства, а также находить новые способы взаимодействия с близкими людьми, сохраняя при этом теплые отношения.
— Участие бесплатное, но необходима регистрация, — пояснила Росяева.
Записаться на встречи можно по телефону 8 (499) 157-96-67.
Встречи будут проходить с 11.00 до 19.00. Слушателей ждут по адресу проезд Аэропорта, д.11. (то)
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