Королева из приюта «Химки-2» станет надежным другом

В зооприюте «Химки-2» живет собака по кличке Королева. По словам волонтеров, это собака — мечта.

— Даже не верится, что она все еще в приюте, но, к сожалению, это так, — делятся волонтеры. — В муниципальном приюте, в клетке, она тоскует, каждый день ждет, что однажды за ней придут, что однажды все изменится. Она не разучилась верить и просто ждет.

Прежде чем принять решение забрать собаку домой, волонтеры советуют присмотреться к потенциальному питомцу, несколько раз навестив его в приюте.

Чтобы больше узнать о Королеве, можно связаться с куратором животного по телефону: 8 (915) 203-80-85 (Лена). (то)