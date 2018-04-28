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Королева из приюта «Химки-2» станет надежным другом
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Королева из приюта «Химки-2» станет надежным другом 

Управа района Молжаниновский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В зооприюте «Химки-2» живет собака по кличке Королева. По словам волонтеров, это собака — мечта.
— Даже не верится, что она все еще в приюте, но, к сожалению, это так, — делятся волонтеры. — В муниципальном приюте, в клетке, она тоскует, каждый день ждет, что однажды за ней придут, что однажды все изменится. Она не разучилась верить и просто ждет.
Прежде чем принять решение забрать собаку домой, волонтеры советуют присмотреться к потенциальному питомцу, несколько раз навестив его в приюте.
Чтобы больше узнать о Королеве, можно связаться с куратором животного по телефону: 8 (915) 203-80-85 (Лена). (то)
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