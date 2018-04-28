10 правил эффективной работы из дома

Многим кажется, что работать из дома, сидя в любимой комнате, будет гораздо удобнее, чем тратить время на дорогу до офиса и обратно, собираться и одеваться. На практике оказывается, что далеко не всем желающим перейти на удаленный доступ подходит такой формат работы, поскольку совсем не так просто, как представляется, сохранить рабочий настрой и собственную эффективность. Рассказываем, на что обратить внимание, чтобы не начать скучать в одиночестве, работать с максимальной эффективностью или построить отношения с домочадцами, которые норовят спихнуть на вас побольше бытовых вопросов — вы же все равно сидите дома, по их мнению.

Организуйте рабочее пространство

В идеале это должен быть рабочий кабинет, но далеко не у всех есть возможность выделить для этого отдельную комнату. Вполне достаточно будет удобного стола, на котором нет ничего лишнего: туда нужно положить только нужные вещи вроде ежедневника, рабочего блокнота и документации, которая вам необходима. Правильно организованная рабочая зона поможет быстро сосредоточиться и не отвлекаться на посторонние вещи. Этому же будет способствовать и аналог «офисной одежды» — конечно, не нужно влезать в костюм, но и в халате или пижаме работать тоже не стоит.

Обозначьте себе начало рабочего дня Парадоксально: многие уходят во фриланс как раз по причине невыносимых рамок раннего начала работы в офисе, но довольно скоро приходят к выводу, что эта мера действительно необходима. В противном случае можно неделю за неделей находить себе какие угодно занятия дома, кроме собственно работы, — и все может закончиться довольно печально: если в офисе в окружении коллег заниматься, кроме работы, особо и нечем, дома можно без труда найти себе другие дела. Если прибавить к этому обычную лень, которая время от времени нападает на любого из нас, картина получится совсем мрачной.

Планируйте дела

Привычка планировать дела, составляя список в порядке убывания важности или срочности, иногда очень выручает. Так вы не забудете, что и в какой последовательности необходимо сделать, чтобы потом не случилось аврала со срочной доделкой и переделкой необходимого ночами напролет. Разумнее всего составлять себе план на день и на неделю, тогда вам будет довольно просто структурировать свое время и все успевать вовремя.

Устраивайте перерывы в работе

В плане рабочего дня обязательно должно найтись место и перерыву. Его можно использовать для обеда, просмотра соцсетей или прогулки по парку или магазинам. Это позволит не отвлекаться на подобные дела в течение дня и поможет более эффективно работать.

Поговорите с домашними

Очень важно провести воспитательную работу с домашними — они должны четко понимать, что не нужно лезть к вам с домашними делами, поскольку, даже оставаясь дома, вы сосредоточены на работе. Не все принимают это сразу, так что нужно настроиться на более-менее долгий период адаптации. Объясните, что при невозможности сосредоточиться вы можете допустить ошибки в работе, которые будут стоить вам лишнего времени или денег, что отразится и на членах семьи. Знание часов вашей работы поможет им справляться с бытовыми вопросами самостоятельно, да и привычка работать в конкретном месте поможет им привыкнуть к подобному раскладу в жизни семьи.

Организуйте себе досуг

Экстравертам иногда приходится особенно тяжело — все же работа в коллективе предполагает какое-то общение с коллегами, а дома человек оказывается предоставлен самому себе с невозможностью обсудить что-то важное или интересное в курилке, например. Запланируйте любую социальную активность после окончания рабочего дня, совершенно не нужно запираться в четырех стенах и дичать без общения.

Периодически работайте из общественного места

Справиться со скукой и монотонностью работы из дома неплохо помогает и «разгрузочный день» в виде работы в другом месте, где есть и другие люди. Например, можно подыскать уютное кафе с устойчивым и быстрым интернет-соединением и великолепным видом из панорамного окна. Можно найти коворкинг, куда приходят такие же фрилансеры. История знает оригиналов, которые любят иногда поработать в доступных зонах аэропорта для разнообразия — почему нет? Главное, чтобы вы получили новые эмоции, но это не отразилось бы на рабочем процессе.

Общайтесь с коллегами

Не потерять рабочих и дружеских связей с коллегами можно разными способами: продолжать общаться в чатах или мессенджерах, периодически встречаться для совместной работы в тех же кафе. Это поможет не растерять профессиональных навыков и быть в курсе всех новостей компании.

Проявляйте инициативу

Правила работы из дома во многом не слишком отличаются от офисных будней: если вы хотите, чтобы о вас не забывали, — напоминайте о себе и почаще общайтесь с руководством. Хочется, чтобы вас заметили и оценили, — почаще проявляйте инициативу, предлагайте новые идеи и участвуйте в обсуждении новых проектов. Это поможет карьерному росту, да и вас будет держать в рабочем настрое.

Не забывайте о профессиональном росте

При работе на фрилансе никто не будет беспокоиться о вашем профессиональном росте. Это означает, что повышать свой уровень придется самостоятельно — искать семинары, тренинги и курсы. Плюс — вы сможете обучаться с удобной вам скоростью и получать параллельно другую профессию или новые навыки, если вам этого захочется.