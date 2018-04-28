Семиклассники из Сокола оценили коломенскую пастилу

Обучающиеся в школе №1252 имени Сервантеса на Соколе продолжают с пользой проводить досуг, посещая не только столичные музеи, но и выезжая на экскурсии за город. На этот раз семиклассники вместе со своим преподавателем посетили Коломну.

— Один из древнейших подмосковных городов порадовал своими достопримечательностями, ребята также не преминули попробовать знаменитое лакомство, которым славится город — пастилу. Они успели и посетить калачную, где отведали горячие калачи с маслом. Поездка была просто незабываемой! — поделился впечатлениями один из организаторов.

Также подростки прогулялись по старой части города. (ео)