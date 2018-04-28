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Семиклассники из Сокола оценили коломенскую пастилу
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Семиклассники из Сокола оценили коломенскую пастилу 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Обучающиеся в школе №1252 имени Сервантеса на Соколе продолжают с пользой проводить досуг, посещая не только столичные музеи, но и выезжая на экскурсии за город. На этот раз семиклассники вместе со своим преподавателем посетили Коломну.
— Один из древнейших подмосковных городов порадовал своими достопримечательностями, ребята также не преминули попробовать знаменитое лакомство, которым славится город — пастилу. Они успели и посетить калачную, где отведали горячие калачи с маслом. Поездка была просто незабываемой! — поделился впечатлениями один из организаторов.
Также подростки прогулялись по старой части города. (ео)
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