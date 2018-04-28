Джигурда: Мы развелись с Анисиной, но продолжаем обожать друг друга

Никита Джигурда считается одним из самых эпатажных персонажей отечественного шоу-бизнеса. С журналистами он встречается крайне редко, но ведущему программы «Достучаться до звезды» Илье Легостаеву все же удалось уговорить его встретиться. В интервью телеканалу «МИР 24» Джигурда рассказал, что на самом деле стоит за репутацией дебошира, как он воспитывает детей на расстоянии и почему развод с Мариной Анисиной получился настолько громким.

Никита, вы выбрали для встречи очень необычное место. Где мы и что обычно здесь происходит?

Это уникальное место, я показываю его впервые. Здесь в полнолуние или в праздники нашего орденоносного коллектива мы проводим заседания и мистерии. Я стою на той позиции, что и Шекспир, и считаю, что весь мир — театр, и мы в нем актеры и артисты.

Как проходят эти мистерии?

Мое выступление сейчас — это крупица того, что происходит на мистериях, еще есть вино, свечи, арт-объекты. Мой друг и уникальный художник-скульптор Леонтий Озерников создает их специально для меня.

Это место — Головинские казармы — само по себе необычно. Оно было построено в 1715 году, так что вокруг нас сейчас подвалы и подземные ходы, проложенные диггерами. Место очень мистическое для оккультных традиций, здесь заседали масоны, люди посвященные в магию. Это салон закрытого типа, куда могут попасть только наши близкие друзья.

Когда вы отсюда выходите, чем вы обычно занимаетесь? Кино, искусство, музыка?

Маятник сейчас качнулся в другую сторону, я выдержал посвящение, прошел свою Голгофу, свое распятие. Я долгое время прятался за масками «Безумного Джигурды», но на самом деле несколько лет подряд учился у Евгения Симонова , готовился вступить на новый уровень. Он написал очень важную пьесу о Василии Блаженном с идеей о том, что он был на самом деле не юродивым, а добрым молодцем, который играл роль юродивого, понимая, какие времена сейчас царят.

Что за предметы вы используете для ваших собраний?

Здесь все символическое, например, есть один из моих родовых кинжалов. Есть кинжал из Бордо, один из мистических городов Франции.

Сейчас я все это воспринимаю по-новому, после того, как пережил микроинсульт и некоторое время был весь, как медведь в берлоге, обложен ложными обвинениями. Я не мог обратиться к врачам, молитвы и магия помогали мне держаться — если бы всего этого не было, я бы сломался.

На что вы жили эти два года, если у вас не было работы и приходилось проходить суды?

Первое время были какие-то накопления, а потом мало кто знает, что нас с Мариной Анисиной связывает больше, чем просто роман на льду. Это изначально была очень глубокая и очень мистическая история, так как Марина Анисина — Дюрнбаум непростая девочка. Очень богатые люди, в том числе олигархи, пытались сделать ее своей любовницей или делали ей разные предложения, и она отказывала, что многие люди, особенно молодые девушки 19-20 лет, сочли бы безумием.

Она отказывала таким покровителям, о которых сегодня шоу-бизнес только мечтает. Наша встреча была на мистическом уровне, потому что я сначала победил ее своими мистериями, разговорами. Ей было не скучно, интересно.

И в первый день знакомства я признался Марине, что считаю ее богиней, богиней льда. Я был богом огня и пообещал ей, что от нашего союза родятся божественно красивые дети. В любви рождаются боги.

Какой вы отец?

Я пальцем не трону своих детей, мне хватает голоса и не нужно никаких телесных наказаний. Я глубоко убежден, что главное для своих детей я сделал до зачатия и во время него.

Вы очень эмоционально рассказываете о Марине, хотя формально вы бывшие супруги…

Она живет во Франции с детьми, откуда я вернулся буквально четыре дня назад. Она залечивала мои раны, была со мной. Но внешняя картинка складывается так, что в ток-шоу мы какие-то преступники, я насильник и вор. Такие истории бьют все рейтинги, хотя это чистая клевета по Геббельсу, когда без меня потоком идет клевета.

В это время ситуацией пользуются пранкеры. Они звонят Марине во Францию и говорят, что Джигурда на тяжелых наркотиках, водит к себе непонятно кого, устраивает оргии. Мне приходилось в это время использовать оккультные способы связи со своей родной женщиной.

Развод означает, что ваши отношения завершены или вы надеетесь, что у вас появится еще один шанс?

У меня был шанс в день развода. За день до этого во Франции Марина вручила мне документы, сказала, что она наняла слежку за мной. Она только тогда узнала о существовании пранкеров. Я как режиссер видел ситуацию со стороны, все понимал, а она, олимпийская чемпионка, не хотела во все это вникать и верила тому, что было на поверхности.

У меня тогда был контракт в Голливуде на съемку в художественном порнофильме, и я понимал, что сейчас идет поток дезинформации, фейков. Мужчины очень тяжело справляются с таким прессингом. Я дал согласие на развод только потому, что мне предстояли вот такие съемки.

Зачем вы в тот период оставили завещание? Ведь вы мужчина цветущего возраста и хорошего здоровья и почему вы учли в нем только детей, которые родились в браке с Мариной?

Завещание я составил 1,5 года назад, когда французская полиция порекомендовала Марине вообще больше не возвращаться в Россию, и мне тоже. Нам обоим шли прямые угрозы.

Мы развелись, но мы продолжаем обожать друг друга. Не далее чем два дня назад я вернулся от нее после того, как Анисина позвонила и сказала: «Если ты не приедешь срочно, я беру детей и возвращаюсь в Москву, не хочу быть тут без тебя».

Были слухи о том, что вы планировали получить американское гражданство, верно ли это?

Дело в том, что я должен был участоствовать в предвыборной кампании на стороне Хиллари Клинтон . Я не полетел в Америку после драки, которую устроил гламурный адвокат Анисиной. На следующий день я должен был лететь в США, встречаться с сенатором и за несколько недель объездить три штата, где живут русско— и украиноязычное население и другие диаспоры.

С американским гражданством все сломалось именно потому, что я был после драки. Они провоцировали меня, зная, что я победитель и начну драться. Я знал, что это провокация, и потерял на этом случае много поклонников, которые говорили: «Смотрите, этот Джигурда только в кино супермен, а тут ему набили бока».

Фильм «Любить по-русски» сделал вас звездой и любимчиком женщин. Как вы думаете, смогли бы вы спустя годы сыграть в чем-то подобном?

Когда Евгений Матвеев снимал третью серию, он пообещал мне, что четвертая серия будет на моего героя, но он не успел снять это. Со времен девяностых я сильно изменился как личность. Юность, потом взросление — это все разные люди и внешне, и по проявлениям характера. Я сознательно шел к этому, выполнял определенные задачи, и внутри всегда оставалось мое знание.

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