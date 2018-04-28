Нелюбовь с первого взгляда: звездные супруги, которые не понравились друг другу при знакомстве

Осенью 2015 года композитор и экс-солистка группы «ВИА Гра» тайно поженились в Италии после долгого романа. Чувства между Брежневой и Меладзе возникли не сразу. Более того — при первой встрече начинающая певица не произвела на мужчину никакого впечатления. Продюсер вспоминает, что Вера не умела петь и двигаться на сцене — пришлось отправить девушку к педагогам и еженедельно следить за ее успехами. По словам Константина, благодаря трудолюбию Брежнева сумела стать звездой и заинтересовать его как артистка, а позднее — как женщина. Самая красивая, привлекательная и сексуальная. Та, что смогла разбудить в мужчине интерес к жизни. Так что свадьбу Меладзе считает успехом для себя, а не для артистки: «Грандиозно ли она вышла замуж? Скорее, я грандиозно женился».

Свою личную жизнь модный эксперт держит в строжайшем секрете до последнего. Так, в 2011 году Эвелина развелась с Алексадром Шумским, продюсером Russian Fashion Week и главой пиар-агентства, о чем долго не говорила публично. Неудивительно, что последующие отношения Хромченко также скрывала — а сердце женщины меж тем покорил нью-йоркский художник Дмитрий Семаков. Не с первых секунд — о знакомстве с деятелем искусств Эвелина вспоминает без восторга. Дмитрий произвел на эксперта впечатление слишком громкого, активного, требовательного человека, а о стиле (на что Хромченко, конечно, обратила внимание) и говорить не приходится:

"К тому же в тот момент ему очень нравился r’n’b-стиль в одежде, что я терпеть не могу — большие спортивные кофты. Хорошо хоть, не блестели, но и без них было достаточно громкости. Брюки какие-то ниже плинтуса. Но мы все равно общались, когда я приезжала", — рассказывала телеведущая.

Эвелина Хромченко и Дмитрий Семаков. Фото: Гусева Евгения

Сербскому бизнесмену оказалось ох как непросто завоевать Екатерину. Во-первых, Душан совершенно не знал языка. Во-вторых, влюбился в Андрееву, увидев ее по телевизору, — чтобы разыскать ведущую, пришлось для начала просмотреть выпуски программы «Время» и по буквам записать ее фамилию и имя. В-третьих, за Андреевой закрепилась слава неприступной красавицы — казалось бы, у Душана нет шансов. Да и в конце концов не понравился серб Андреевой! На первую встречу мужчина заявился в модной на Западе рубашке, чем вызвал недоуменные взгляды спутницы, а в ресторане заказал самое дорогое блюдо — как его есть, Катерина не знала. Были и куда более серьезные трудности: на момент знакомства телеведущая состояла в браке (имя первого супруга она не раскрывает), а после развода избранницы Перовичу предстояло покорить не только сердце Андреевой, но и завоевать любовь ее дочери. Как мы знаем, у этой сказки — счастливо продолжение: Екатерина и Душан счастливы вместе более двух десятилетий.

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О знакомстве с пятым супругом Примадонна рассказывала не раз: как юмориста и артистку познакомил Филипп Киркоров , на тот момент муж Аллы Борисовны; как певица видела во сне танец с будущим спутником и его замок — и другие детали. Год назад на фестивале «Славянский базар» Пугачева вновь разоткровенничалась, но в этот раз призналась, что Галкин в момент знакомства ее не заинтересовал. «15 лет назад я вот так же выступала на „Славянском базаре“ и мне представили молодого юмориста, который в Витебске дебютировал с сольным концертом. Правда, тогда Максим Галкин мне очень не понравился.

Увидела его и подумала: „Боже, кто это такой?“.

Но человек, который был тогда со мной рядом, мне нравился еще меньше к тому времени», — приводят слова певицы Dni.ru . У пародиста же Алла Борисовна поначалу вызывала любопытство, а не любовь — и лишь через два месяца артисты поняли, что идеально подходят друг другу.

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Дарья и Александр Донцовы

Писательница трижды была замужем, но своей судьбой считает последнего избранника, профессора МГУ Александра Донцова. За более чем 35 лет совместной жизни супруги пережили немало испытаний. В 45 лет Дарья боролась с онкологическим заболеванием: перенося операции и курсы химиотерапии, женщина уже прощалась с жизнью и даже искала для любимого мужчины достойную спутницу — это историю писательница рассказывала не раз. А вот о знакомстве с Александром раньше не говорила, но сделал исключение для Бориса Корчевникова . Как выяснилось, будущие супруги поначалу не были заинтересованы ни вдруг в друге, ни в романтических отношениях. «Свести» их пыталась подруга Дарьи Алена — сначала посадила молодых людей вместе на вечеринке, где они даже не разговаривали, затем организовала встречу у Донцовой дома.

"Я ему честно сказала, что не хочу замуж вообще, а Саша обрадовался и сказал, что сам тоже развелся и не собирается жениться. После этого мы пошли пить чай и больше не расставались», — с улыбкой вспоминает Дарья.