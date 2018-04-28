История особняка Кузнецова в Мансуровском переулке

Жилой дом в Мансуровском переулке впервые появился на московских картах в далеком 1822 году. Усадьба в 1820-1822 годах числилась за известной в то время коллежской секретаршей Александрой Захаровной Измальской-Платоновой. К этому времени уже был возведен одноэтажный главный дом — деревянный; он был поставлен по красной линии переулка, что заметно выделяло его среди других.

«В мае 1915 года мой отец, Александр Васильевич Кузнецов , известный в Москве архитектор, купил этот дом у старой купчихи Е. А. Воскобоевой, собиравшейся уехать в Петербург на житье к сыну. Поводом для папиной покупки послужило желание поселиться где-то поблизости от гимназии Алферовой, куда поступила моя старшая сестра Эля, но в действительности главной причиной было его давнишнее, заветное желание создать дом, полностью отвечающий вкусу и потребностям его самого и всей нашей семьи» (из воспоминаний И. А. Кузнецовой, дочери архитектора).

Доподлинно известно, что в этом особняке с 1915 года до сих пор непрерывно проживает несколько поколений потомков архитектора Александра Васильевича Кузнецова. Этот дом стал широко известен публике благодаря съёмкам в фильме «Жестокий романс», снятый Эльдаром Рязановым в 1984 году по мотивам пьесы Александра Островского «Бесприданница» (1878), и третья советская экранизация этого произведения. Во дворе этого дома снималась одна из заключительных сцен фильма Эльдара Рязанова «Жестокий романс» — свадебный обед у Карандышева. Именно через маленькую садовую калитку этого дома Лариса с купцами убегает от презираемого мужа.

УСАДЬБА В СТИЛЕ АМПИР

Одноэтажная усадьба была перестроена в стиле «ампир», что позволило сохранить уют и камерность пространства дома, малый корпус которого был соединён с главным домом.

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

В этом доме бывал архитектор Фёдор Шехтель , друживший с Кузнецовым, тот самый Константин Мельников , заводивший с хозяином шутливые споры на тему: «Чей дом лучше», а также генерал Брусилов, живший неподалёку (в доме, где теперь посольство Сирии). В доме сохранились великолепные интерьеры, которые мы можем видеть благодаря уникальным фото Екатерины Трегубовой, и живет атмосфера старого московского особняка XIX столетия. Свободного доступа в дом, разумеется, нет.

Интересный факт: изразцы с гербами для печи столовой А. В. Кузнецов получил в дар от своего товарища, который в то время возводил охотничий домик для императора Николая II в заповедной ныне Беловежской пуще. А вот уникальные расписные ярко-золотистые обои для нее же, выставлявшиеся, между прочим, на Международной выставке 1900-го года в Париже, подарил Николай Николаевич Соболев

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Основатель советской школы промышленного зодчества Александр Васильевич Кузнецов прожил довольно долгую жизнь и скончался в 1954 году в возрасте 80 лет.

“А. В. Кузнецов отличался от других видных зодчих того времени тем, что он, будучи настоящим «мастером строительства», блестяще знающим все секреты строительного и отделочного мастерства, мог выступать не только проектантом, но и руководителем самой постройки. Его дореволюционные постройки и в советское время были технически образцовыми”, — из журнала «Мастера советской архитектуры об архитектуре», 1975 год.

Стоит отметить, что в доме ничего не менялось и не перестраивалось вот уже более 90 лет!

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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