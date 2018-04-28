На что идут звезды, чтобы удивить своих возлюбленных?

Sobesednik.ru выяснил, чем российские знаменитости по-настоящему удивляли своих вторых половин.

Мы обратились к нашим звездам с одним-единственным вопросом. К джентльменам: «Ваш самый безумный поступок, который вы когда-либо совершали ради женщины?», к дамам: «Самый безумный поступок, который когда-либо совершали ради вас мужчины?»

— Однажды я уговорил, убедил своих директора и продюсера, чтобы они отменили несколько очень важных и хорошо оплачиваемых моих концертов за границей и разрешили мне туда не ехать, чтобы я мог променять эти дни на отдых с моей любимой девушкой. Мне это удалось, и мы полетели с ней на Гоа.

Кристина Орбакайте // Фото: Global Look Press

— Я не люблю безумных поступков. Мужчины часто обещают ради доказательства своих чувств на спор прыгнуть с балкона, повисеть на карнизе, поджечь город… На самом деле они надеются, что или сама женщина этого не допустит, или кто-то этому помешает. Я помню прекрасный поступок своего любимого человека: когда однажды я работала в Вильнюсе, он прислал мне туда 101 красную розу в букете, оформленном в виде сердца. Я была просто потрясена, но из-за гастролей не смогла ему сразу ответить на этот жест. Зато ответила потом, когда вернулась и мы встретились!

— Как-то после сборного концерта в Ямбурге (вахтовый поселок «Газпрома» в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. — Авт.) артисты уже сидели в самолете, а он все не собирался взлетать. Говорили, что рейс задерживается, потому что ждут очень важного человека. Через 40 минут ожидания в салоне появился мужчина, совершенно мне незнакомый, который подошел ко мне и вручил огромный букет роз, выращенных в этих суровых условиях за Полярным кругом, в зоне вечной мерзлоты! Просто положил эту охапку мне на колени, поцеловал руку и вышел, после чего мы сразу взлетели. Как оказалось, это именно он каким-то образом попросил задержать самолет, чтобы успеть разыскать для меня розы. Кто он такой — понятия не имею до сих пор. Вот это самый безумный поступок в моей жизни, который помню.

Алена Свиридова

Алена Свиридова // Фото: Global Look Press

— Тогда я жила еще в Минске, в Белоруссии. Летом в тот год, когда мне исполнялось 18, я вместе с двумя своими друзьями поехала отдыхать в Крым. Мы разбили палатку и жили в ней втроем. В свой день рождения я проснулась на свежем воздухе. Палатки не было, а то место, где она стояла, и все вокруг меня было усыпано розами. Как оказалось, мои друзья ночью оборвали их в соседнем пансионате, чтобы сделать мне утром такой вот сюрприз. К сожалению, на жарком южном солнце розы быстро завяли, но мы не стали их убирать, они засохли, и их аромат стоял над нашей поляной еще несколько дней.

Алексей Булдаков с супругой // Фото: Global Look Press

— В то время, когда был назначен день нашего бракосочетания с моей невестой Людмилой, я снимался в Баку. Это были 90-е годы, там шла война, и со связью была просто катастрофа! Взлететь и вылететь невозможно, потому что был жуткий гололед и полоса обледенела. Мы сидим в Баку уже лишних два дня. Позвонить домой и сообщить о своем положении сходящей с ума девушке невозможно — тогда не было еще ни пейджеров, ни мобильных телефонов. Завтра в 12 часов у нас свадьба, все ждут жениха, меня нет, она подозревает самое страшное — может, я уже сбежал от нее. Тогда от отчаяния я поднял на ноги всех — вплоть до министра культуры Азербайджана — и по военной президентской связи получил-таки возможность позвонить и сказать: «Люда, вот такая ситуация! Я живой, я тебя люблю, но когда прилечу — не знаю!» Но слава Богу, что полет нам все-таки разрешили, я приземлился в Домодедово в девятом часу утра в день своей свадьбы, быстро добрался домой, переоделся, мы успели еще по дороге в загс заехать в магазин купить кольца — и ровно в 12 все-таки были уже на месте. С той поры мы с женой вместе!

Катя Лель // Фото: Global Look Press

— Самый безумный поступок в наше время — это пение серенад под окном. Года два назад на гастролях под балконом моего номера в отеле стоял такой поклонник и пел все мои песни под гитару. Между песнями звучали восхитительные слова в честь Кати Лель. Длилось это практически до утра, вся гостиница была просто в шоковом состоянии, потому что никому не удавалось уснуть. Его разными способами пытались увести, убрать, но — бесполезно. На балкон я, конечно, не вышла, просто сидела в номере и радовалась.

Началова на свидании попала на 1800$

На заре всех любовных отношений есть место романтическим свиданиям. Но не всегда встречи мужчины и женщины проходят гладко. Каждый человек хоть разок да испытывал разочарование в своем спутнике и, наоборот, ощущал полный провал перед понравившимся ему объектом. Звезды в этом смысле не исключение.

Певица Вера Брежнева очень долго ждала своего первого приглашения на романтическую встречу в свои 16 лет. Парень, который пригласил Веру на первое в ее жизни свидание, был очень интересен и экстравагантен. Правда, парочке пришлось весь вечер гулять в парке из-за отсутствия у кавалера денег на кино.

Звезду клипа «Экспонат» группы «Ленинград» — актрису Юлию Топольницкую — в отличие от Веры, в кино звали. В кинотеатре спутник Топольницкой купил билет только себе и долго ждал, когда она сделает то же самое. А в кармане у будущей актрисы на тот момент оказалось пусто…

Певица Юлия Началова оказалась в подобной неловкой ситуации уже во взрослом возрасте, правда, деньги у звезды с собой все-таки были. Артистке шел 22-й год, когда за ней стал ухаживать таинственный незнакомец.

Юлия Началова // Фото: Global Look Press

— На тот момент я жила одна, — вспоминает 37-летняя звезда. — Была уже самостоятельной персоной, отделившейся от родителей. Каждый день, спускаясь в гараж к машине, я обнаруживала, что под дворниками у меня лежал маленький букетик цветов. Я думала: ну что же это за незнакомец ко мне аккуратно подкрадывается? Однажды он таки подошел ко мне. И пригласил меня вечером в известный итальянский ресторан. Мы отлично провели вечер за замечательными милыми беседами. Он начал рассказывать, какие его любимые блюда, их нам несли. Резали трюфеля, наливали вино. Потом притащили сет из его любимых десертов, штук 12 на огромном подносе. И в итоге, когда пришло время расходиться, я ему говорю: «Давай уже будем закругляться». Когда принесли счет, там была астрономическая сумма — 1800 долларов. Он мне сказал: «А давай сегодня ты расплатишься, а завтра я…» Хорошо, что у меня с собой были деньги. Я такой человек, что лучше заплачу, но больше никогда с этим человеком не встречусь.

— У меня тоже была парочка таких кадров, за которых приходилось платить на свиданиях, — делится участница шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева . — У нас в «Уральских пельменях» теперь даже номер есть с подобной историей под названием «Свидание на 3700».

Первое свидание с нынешним супругом — бизнесменом по имени Дмитрий — у Иланы тоже не прошло гладко.

— Я так волновалась, что оступилась и упала, — продолжает 29-летняя юмористка. — Он подошел ко мне, присел, внимательно посмотрел и спросил: «Что ты там такого нашла интересного?» Мы потом долго хохотали.

Оплатила свидание мужа с другой

Не самое приятное свидание было и у певицы Юлианны Карауловой . Молодого человека артистки в ресторане взбесило то, что официант долгое время не подходил к их столику. Достигнув крайней точки кипения, кавалер Карауловой просто-напросто скинул все, что было на столе, обратив на себя внимание гостей и работников заведения. 29-летней певице было настолько стыдно, что она просто не знала, куда ей деться.

Неприятный казус недавно произошел и с телеведущей Даной Борисовой . Телезвезда, которая не так давно победила наркозависимость, решила, что наконец-таки готова к новым отношениям.

Дана Борисова // Фото: Global Look Press

Но после встречи с первым же кавалером оптимизм Даны сразу же улетучился. Оказалось, что пригласивший на свидание Дану мужчина женат, на встрече он совершенно случайно об этом проговорился.

А вот исполнительница хита «Школьный роман» певица Наталья Штурм однажды сама отправила на свидание своего первого мужа Сергея, от которого 29 лет назад родила дочь Елену.

— Курьезным у меня однажды выдалось 14 февраля, — вспоминает 51-летняя артистка. — Мы долго вместе жили с человеком, а потом я попросила его уйти. Он скитался неизвестно где. А однажды 13 февраля попросился приехать ко мне, рассказал, что у него появилась очень хорошая, добрая женщина. Я говорю: «Так пригласи ее на свидание и сделай ей предложение!» Он говорит: «Я бы так и сделал, да у меня денег нет». Мы пошли в магазин, на мои деньги купили ей колечко, цветы. Я отправила своего бывшего на свидание, и в итоге они с той доброй женщиной поженились. Через какое-то время, правда, развелись, но это уже неважно.