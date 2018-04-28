Виктория Лопырева привезла в Японию свой пышный бюст и кубок FIFA

На официальной церемонии при участии Генерального секретаря FIFA Фатмы Самуры, а также чемпиона мира 2002 года Жилберто Силвы и президента Федерации футбола Японии Кодзо Тасимы, Виктория Лопырева появилась в белом костюме-двойке. Несмотря на деловой характер наряда, лаконичное декольте прекрасно подчеркнуло пышный бюст модели.

После Виктория в сопровождении Фатмы Самуры отправилась в резиденцию главы японского правительства на встречу с премьер-министром Японии Синзо Абе. Для встречи с Абэ Лопырева выбрала платье без декольте — зато такой длины, которая не оставляет сомнений в совершенстве ее длинных ног.

— написала Виктория Лопырева в соцсетях. Отметим, что Виктория стала первой женщиной-амбассадором кубка и является первой россиянкой — послом программы ООН . Кубок пробудет в Японии до 30 апреля. Сама Виктория тоже пока в Токио — в stories своего Instagram она охотно делится фотографиями из ресторанов с традиционной японской кухней.

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Фото:пресс-служба, Instagram