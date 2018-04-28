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Хэлли Берри сразила смелым нарядом
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Хэлли Берри сразила смелым нарядом 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Хэлли Берри по праву считается одной из самых сексапильных звезд Голливуда. Хотя актриса уже разменяла шестой десяток, она по-прежнему может похвастаться великолепной фигурой. В этом многочисленные поклонники недавно снова могли убедиться. Берри появилась на открытии ресторана в Беверли-Хиллз. Для светского мероприятия звезда выбрала смелый наряд — стильный черный комбинезон с глубоким декольте со шуровкой, демонстрирующий по-девичьи упругий бюст звезды. Поверх наряда она накинула элегантный кардиган.
Halle Berry photographed by Michael Simon last night at Avra in Beverly Hills 2018. pic.twitter.com/wXW4KNYWHj
— Joan Darc (@joandarcdoll) 28 апреля 2018 г. Поклонники пришли в восторг и засыпали «девушку Бонда» комплиментами. Они отметили, что актриса выглядит лет на 20 моложе и время, кажется, над ней не властно. Тем не менее, нашлись завистники, которые решили раскритиковать грудь звезды. Каким-то дивным способом они сумели разглядеть возрастные изменения ее бюста и написали, что он у нее якобы «обвис». Почитатели звезды не согласились с этим мнением и заметили, что завидовать красоте следует молча, так как фигура у Хэлли просто роскошная, пишет сайт Dni.ru.
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