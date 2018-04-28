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Американка объявила о дружбе с парнем в эфире популярного телешоу. Он полгода думал, что они в отношениях
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Американка объявила о дружбе с парнем в эфире популярного телешоу. Он полгода думал, что они в отношениях 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Участники популярного в Америке ток‐шоу Let’s Make A Deal снова произвели фурор. Гость по имени Стив узнал о френдзоне с возлюбленной Джесси, хотя думал, что уже полгода пребывает в отношениях. Видеофрагмент программы опубликован в Twitter.
Ведущий спросил у них, когда долго они встречаются. Девушка в ответ громко засмеялась, а ее парень успел ответить, что они знакомы шесть месяцев. Журналист с иронией подметил, что «достаточно недавно».
Девушка продолжала сдерживать себя от истеричного смеха, но неожиданно сказала, что «мы друзья». Она повторила это несколько раз, пока парень пытался ее успокоить.
«Все сложно», — отметил Стив. Тогда девушка окончательно возразила ему и сообщила во всеуслышание: «Я свободна, парни!». В ходе неловкой паузы журналист поспешил перейти к следующей паре участников.
Видеоролик уже набрал более четырех миллионов просмотров и почти 28 тысяч лайков. Один из пользователей отметил, что видел этот эпизод в популярном мультсериале «Симпсоны».
Nick Foley on Twitter
В комментариях прослеживается определенная критика в адрес американки. Другие выразили надежду, что парень отказался подвести ее на машине и дал ей пройтись пешком.
Ранее «Симпсоны» почтили память Стивена Хокинга. В конце серии британский ученый вместе с Лизой Симпсон пролетели над Спрингфилдом.
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