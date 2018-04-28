Лучше, чем на море: 7 вещей, которые сделают дачный отдых особенным

Начало мая — самое время первый раз выбраться на дачу и основательно подготовить ее к новому сезону. Помимо генеральной уборки, стоит подумать о покупке нескольких действительно нужных вещей для комфортного отдыха, которые вдохнут новую жизнь в садовый рай.

Бассейн Это первое, что повысит престиж дачи в глазах соседей и всех окрестных детей. Российское лето короткое, но три месяца в году бассейн точно будет радовать своей прохладой. Два самых популяных варианта: каркасные и надувные. Каркасный бассейн. Удачный вариант на лето. Жесткий каркас легко собирается и разбирается, а в разобранном виде не занимает много места. Водонепроницаемый прочный ПВХ-материал крепится к каркасу, принимая его форму и образуя чашу бассейна. Конечно, его надежность и долговеченость ниже, чем у стационарного бассейна, выложенного плиткой — но и котлован копать не надо!

Учитывая, что размеры бывают самыми разными, всегда можно найти вариант под свои нужды. Большие модели комплектуются лестницами, а отдельно всегда можно приобрести разные горки для детишек. И не только для детишек! Надувной бассейн. Экономный и крайне простой вариант. Главный минус — его размеры. Вряд ли получится найти действительно большой надувной бассейн, в котором можно полноценно плавать. Обычно это круглые конструкции до трех метров в диаметре. С другой стороны, такой вариант уместен, если на даче мало места и нет водоемов поблизости, но дети хотят плавать.

Ненадежность самого материала и всей конструкции в целом вряд ли позволит продержаться бассейну три-четыре сезона подряд, но на одно-два лета точно можно рассчитывать. Из минусов появляются и плюсы: дети точно не ударятся о жесткие края бортиков.

Надувной бассейн лучше приобретать для всей семьи. В интернет-магазине «Феечка» можно найти бассейн, где спокойно поместится даже взрослый.

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Где: интернет-магазин «Феечка»

Цена: от 1 200 руб.

Телефон: +7 (495) 542-36-37 Сайт: www.feechka.ru Мангал Полагаем, что шашлыки любят все, кто ест мясо. Вряд ли найдется человек, который сможет устоять против аппетитных кусочков на углях.

В самом простом варианте мангал — это жестяной открытый короб с отверстиями по бокам, которые позволяют проходить воздуху и стимулировать пламя. В более сложном исполнении это может быть стальной сварной каркас на бетонном основании, с коваными украшениями и механизмом для единовременного вращения всех шампуров. На мангале принято готовить на шампурах — небольшие кусочки мяса и (или) овощей быстро покрываются корочкой от жара углей, запечатывая внутри себя все соки, так что каждый кусочек получается сочным и одновременно прожаренным до корочки со всех сторон. Готовить на решетке тоже не возбраняется, однако решетка создает дополнительное давление на мясо, что может сделать его более жестким из-за вышедших соков. Поэтому для готовки больших кусков (стейков или котлет) существует барбекюшница.

Барбекюшница Чаще всего ее можно увидеть в зарубежных фильмах, а не на даче. Но в последние годы она набирает популярность. Во-первых, это недорого и красиво — за 2 000 рублей можно приобрести симпатичный вариант на колесиках, оборудованный всем необходимым. Во-вторых, у барбекюшницы-котла есть крышка для томления, которая после обжаривания позволяет создать эффект духовки, чтобы мясо дошло и при этом не обуглилось. Это идеальное устройство для стейков и котлет.

На решетке можно жарить фрукты, овощи и тосты — все они получаются с аппетитной хрустящей корочкой. Но лучше всего приобрести и мангал, и барбекюшницу — на все случаи жизни!

Дачная мебель Сложно представить отдых на даче без садовой мебели. Конечно, это не должны быть старые кресла, стулья и столы, которые пора было выбросить, да рука не поднялась. Лучше, если это будет специальная мебель, невосприимчивая к перепадам температур, дождю и солнечным лучам — такие экстремальные условия немногим материалам под силу.

Ротанг натуральный. Один из лучших материалов для плетеной мебели — 50 лет без реставрации и забот для него не предел. Надежность, удобство и красивый внешний вид не могут стоить дешево, так что, пожалуй, к единственному недостатку можно смело отнести цену. Ротанг искусственный. Сохраняя внешний вид ротанга, такую мебель делают из синтетических прутиков. Современная реинкарнация классики. Недорого, стильно, неплохо выглядит, комфорт тоже относится к сильным сторонам материала. Стоит рассмотреть этот вариант, если дача — это не место проживания, а служит лишь для еженедельного отдыха в течение лета.

Пластик. Как временное решение тоже годится, но редко можно встретить действительно красивую и качественную мебель из пластика. В основном это мебель на один-два сезона. Комфортом похвастаться не может, но если дополнить стулья съемными текстильными подушками, то о жесткости материала можно забыть. Пластик подкупает обилием форм и цветов — нет материала лучше, если нужно красочно и ярко оформить детский уголок на даче. Разумеется, пластик должен быть нетоксичным. Минимум мебели, который точно понадобится на даче, — это стол и четыре стула. Но неплохо будет дополнить этот минимализм беседкой, в которой так здорово прятаться от жаркого солнца или от легкого дождя, прислушиваясь, как капли стучат по тенту!

Плетеные диванчики, обеденные группы, кресла из ротанга — садовую мебель на любой бюджет можно подобрать в салонах «Офисная магия» и «Мебель Либерти», а также в интернет-магазине «Создай себя».

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Цена: от 11 160 руб.

Телефон: +7 (800) 550-37-70 Сайт: www.vseinstrumenti.ru Качели Вариант для тех, у кого есть дети и кто устал придумывать, чем бы еще занять их на даче. Хорошим выбором будет предоставить им детскую площадку — они сами придумают себе игры, имея в арсенале, например, горку, качели, батут и водяной матрас.

Можно сделать детские качели самому (да хоть покрышку, привязанную к ветке дерева), а можно купить удобные качели-диван, да еще с навесом, и дремать там с книжкой в руках после обеда. Мерные покачивания успокаивают и помогают уснуть. Сон после обеда — просто сказка! Ну а детям придется найти себе другое развлечение из списка ниже.

Батут В зависимости от размера и допустимой нагрузки можно и самому попрыгать, и всех друзей детей позвать без опасения, что малышня что-то разнесет в саду. У батута много плюсов: развитие вестибулярного аппарата и координации пространственных движений, при прыжках работают все группы мышц, а еще прыжки позволяют играючи избавиться от страха высоты. Для дачи батуты обычно выбирают среди двух видов.

Надувные батуты. Это однозначно детский вариант (от 3 до 10 лет) из-за его размеров и прочности. К сожалению, большую нагрузу такой тип батута не держит, его предел — до четырех прыгающих детей одновременно. С другой стороны, у него нет никаких твердых элементов, о которые бы ребенок мог удариться. «Прыгучесть» — не конек этих батутов, поскольку пружинит не ткань, а воздух внутри камер, но как развлечение для малышей этого будет достаточно. Главный минус — прорезиненный материал батута при прямых солнечных лучах начинет издавать запах. Поэтому если планировать покупку для детей постарше или вообще для себя, лучше обратить внимание на каркасные батуты.

Каркасные батуты. Самый надежный вариант — ткань крепится пружинами к жесткому основанию. Для безопасности многие модели имеют сетку по периметру, которая предотвращает выпадание за пределы батута. «Прыгучесть» каркасного батута во много раз выше надувного, но он и дороже. Он прослужит значительно дольше, его не надо постоянно подкачивать, он не боится проколов и порезов (в разумных пределах, конечно). Если планировать покупку минимум на пять лет, то лучшего варианта просто нет.

Водяной матрас

Такое развлечение уместно, если вместо ласкового моря пришлось встречать отпуск у грядки с помидорами. Всякое бывает, можно и на даче имитировать мерное покачивание на волнах — матрас в помощь.

Стоит помнить, что водяной матрас для дачи — это не то же самое, что водяной матрас для спальни. В первом случае покачивание воды в дешевом однокамерном матрасе — именно то, что нужно. Так же, как и батут, но в меньшей степени, он помогает в развитии вестибулярного аппарата у детей. Наконец, это просто весело!

Главное — сделать посещение дачи интересным. Пусть там будет то, чего нет и не может быть в городской квартире, тогда каждые выходные за городом будут долгожданными.

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