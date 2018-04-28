Неделя добра как повод начать заниматься благотворительностью

В России проходит ежегодная Весенняя неделя добра. За 20 лет число ее участников выросло с 30 тысяч до вух млн человек. Главная задача Недели добра — побудить людей заниматься благотворительностью. Телеканал «Мир» постоянно сотрудничает с несколькими благотворительными фондами. Так, например, результат сотрудничества фонда «Детских сердец» и «Мира» — 17 спасенных жизней.

Что поможет сделать людей добрее, в эфире телеканала «МИР 24» рассказала директор благотворительного фонда «Живой» Виктория Агаджанова.

— На этой неделе в России объявлена Весенняя неделя добра. В разных регионах она может быть перенесена на более ранний или более поздний срок, но смысл остается неизменным — побудить граждан и различные организации на благотворительной основе совершать добрые дела. Как лично вы относитесь к подобным мероприятиям?

Виктория Агаджанова: Я всегда положительно отношусь и к добровольчеству, и к волонтерству. Эти люди — наши помощники. Несмотря на то, что у акций Неделя добра, Неделя добровольчества, Год волонтерства есть определенные сроки, я считаю, что это просто хороший повод начать. Волонтерство не может быть от 9 утра до 6 вечера. Это более или менее постоянная работа. Я уверена, что те, кто когда-то пришел в волонтерство, уже никогда не уйдут, потому что это своеобразное удовольствие, на которое «подсаживаешься» и которое сопровождает тебя в течение всей жизни.

— Нужно ли подобные недели проводить чаще?

Виктория Агаджанова: Наверное, надо чаще говорить о благотворительности вообще в таком ключе, что рядом с нами в соседней квартире живут люди, которым нужна помощь. Если мы будем чуть внимательнее друг к другу, то, наверняка, их заметим. Мы бы заметили, что сосед и 15 квартиры последний раз выходил на улицу год назад в инвалидном кресле. Он мог бы выходить чаще, если бы появились добрые люди, которые помогли бы ему спуститься со второго этажа и погулять с ним в парке.

— Надо ли рассказывать о добрых делах, или надо делать их и тут же забывать, «какой ты молодец»?

Виктория Агаджанова: Благотворительность — это не удел только олигархов и очень богатых людей. Доброе дело — это дело каждого человека, ведь каждый из нас может помочь соседу погулять с собакой, стать донором крови или костного мозга, помочь финансово. Это только кажется, что для помощи нужны огромные суммы. На самом деле огромные суммы складываются из 10, 50, 100 рублей. Так что о благотворительности надо говорить.

Полную версию интервью смотрите в видеоролике.

Публикация от МИР 24 (@mir24tv)

27 Апр 2018 в 3:14 PDT ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ