На Среднем Урале состоялся конкурс «Мисс башкирская красавица»

Участницами стали 13 девушек из Екатеринбурга, Полевского, Красноуфимска, Кировграда, которые представили «визитки», творческие номера и продемонстрировали национальные костюмы.

«Конкурс «Мисс башкирская красавица» прошел в рамках конкурса «Мисс Евразия» в пятнадцатый раз. Как показывает опыт, с годами национальные традиции не теряются, а, напротив, приобретают новые оттенки, и все больше становятся интересны уральцам. Наша основная цель — продемонстрировать, насколько прекрасна и многообразна культура башкирского народа жителям региона», — рассказала председатель Курултай башкир Свердловской области Нафиса Тюменцева.

Нафиса Тюменцева также подчеркнула, что такие конкурсы формируют у молодежи активную жизненную позицию, позитивные ценности, а также развивают творческие способности участниц.

Действительно, к конкурсу девушки готовились на протяжении нескольких недель. В итоге зрители увидели яркое представление с песнями на башкирском языке, мелодиями, исполненными на национальном инструменте — курае, зажигательными башкирскими танцами и удивительными дефиле в национальных костюмах.

По итогам нескольких этапов «Мисс башкирская красавица» стала 16-летняя Инга Айсина из Красноуфимска. Титул «Мисс Евразия» завоевала 14-летняя Эвелина Мазурина из Полевского. «Мисс Республика Башкортостан» стала 25-летняя Альбина Анварова из Екатеринбурга.

Сегодня руководитель Курултая башкир Свердловской области и организатор конкурса Нафиса Тюменцева с гордостью наблюдает за тем, как юные башкирки говорят о своей культуре. Еще несколько десятилетий назад, создавая свою организацию, ей было сложно привлечь молодых людей к развитию национальной культуры.

«Для того, чтобы привлечь молодежь в ряды Курултая башкир, мы с дочерью она организовали модельное агентство. Девочкек-башкирок мы знакомили с традициями, учили языку и грамоте, погружали в культуру. Потом они впервые надели прекрасные национальные костюмы. И теперь уже с гордостью выступают с национальным танцем или национальной песней», — рассказала она.

Кстати, все наряды, которые продемонстрировали девушки, были созданы Валерией и Нафисой Тюменцевыми. Всего в их личной коллекции более 300 костюмов.

Отметим, в прошлом году Курултай башкир Свердловской области отметил двадцатилетие. В течение этих лет организация тесно сотрудничает с органами государственной власти региона и является одним из учредителей Ассоциации национально-культурных объединений, ее руководитель входит в состав Консультативного совета по делам национальностей при губернаторе Свердловской области. За годы работы региональному Курултаю при поддержке правительства удалось реализовать множество проектов, в том числе образовательных, благотворительных, культурных, направленных на сохранение традиций башкирского народа в современных условиях.