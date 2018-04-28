Почему вам не дарят дорогие подарки

Диана Ярошенко, писательница и эксперт по отношениям

Одним девушкам «яблочную» продукцию и бриллианты просто так по будням дарят, а другим вручат плюшевого мишку, да и то лишь в начале отношений, когда конфетно-букетный период еще не закончился… И если кто радуется таким мимимишным знакам внимания, их все-таки меньшинство, а большинство ну просто терпеть этого не может, но не знает, как об этом сказать.

Ваше внимание не должно быть равно плюшевому зайцу

Хуже девичьего молчания из страха обидеть поклонника может быть только приветливая реакция на подарок, который на самом деле сердцу вовсе не мил. Никто не советует вам кидать медведя с искусственным ворсом «нахалу» в лицо, демонстрируя, что у того с головой и воображением не все в порядке, но и имитировать искусственную радость с обещанием спать всегда в обнимку с подарком также не стоит. Достаточно просто поблагодарить за подарок и подчеркнуть, что подобные вещи вы не очень любите. Это должно быть хоть и аккуратное, но прямое заявление, в противном случае мужчина и дальше будет забегать за пять минут до свидания за розами и бонусом прихватит с полки запылившееся «непонятно, что это, но девочки любят». Если вам постоянно дарят невнятную дребедень, применение которой в вашей жизни весьма сомнительно, не молчите, дайте знать!

Формируйте его отношение к себе с первого подарка

Подарок, который вы получаете в момент ухаживаний, рассказывает о том, сколько сил и средств мужчина готов потратить, чтобы завоевать ваше внимание. Заметьте, что не только средств, но и действительно сил и энергии, ведь, даже не имея неприличных финансовых возможностей, мужчина вполне может обескуражить вас приятным сюрпризом: откопать раритетное издание любимой сказки детства в книжном аутлете, найти бюджетного молодого художника и заказать портрет — да что угодно, пусть подумает и проявит фантазию.

Не допускайте эмоционального давления

Но в том-то и дело, что далеко не все мужчины способны проявить фантазию — тут же суетиться надо, голову ломать, мозговой штурм устраивать. А потому для большинства куда проще прихватить по пути то, от чего все девушки должны потенциально и гарантированно охать и вздыхать просто по факту самого дарения. Он же купил, так что будь, красавица, добра!

В лучшем случае после вашего признания в нелюбви к статуэткам, плюшевым мишкам и фоторамочкам он пообещает исправиться. В худшем — вы своим замечанием выведете его на далеко не джентльменское поведение. У мужчин, не готовых к тратам сил, энергии, времени и денег, включается режим быка и красной тряпки. От такого ждать можно только эмоционального давления в виде нытья про женские хотелки, капризы и меркантилизм, ведь стоит только в этот камин слабый повод подкинуть, и раздувает подобных мужчин от обиды, как шарики «Орбиз» — от воды. Вы очень быстро и неожиданно узнаете, что вам только одного от мужиков и надо, что на любовь чистую, нематериальную нынче никто не готов. Все это обычный словесный мусор экономящего диктатора, который хотел меньшими силами продавить, да не сложилось. Экономные (читайте: жадные) не меняются, а потому выдохните, убедитесь, что невелика потеря, и подводите правильный итог: судьба отвела!

Его подарки сейчас — зеркало вашей семьи в будущем

Если мужчина экономит на подарках и прочих знаках внимания уже с первых этапов знакомства, то и в будущем он вряд ли исправится. Не пребывайте в мире иллюзий, что мужчина приоткроет кошелек тогда, когда вы обретете статус жены. Практика показывает, что после свадьбы с таким мужчиной вам придется даже паровую швабру на день рождения выпрашивать, чтобы уют в доме создать (раньше вон обычной тряпкой по полу елозили, а он бонусом своим жизнь упростит — за это спасибо).

Ясное дело, что это утрированный пример, но факт при этом останется неизменным. Если мужчина еще в начале отношений привыкает откупаться непрактичными и не очень приятными подарками, то и в будущем ситуация еще больше усугубится. Быт с годами зажевывает, романтика переносится на диван с пиццей и скачанным фильмом, а подарки скудеют, зачастую откладываются на потом, потому как сейчас другие траты, а «ты еще летом, между прочим, на море хотела, да и дача не достроена».

То, каких подарков вы ждете от мужчины, напрямую зависит от состояния вашей самооценки. Если ваше внимание можно заполучить мешком картошки, то лучше остановиться, выключить страх одиночества и боязнь прослыть меркантильной — и прокачать свою уверенность до статуса королевы, чтобы не плюшевых мишек, а украшения получать в красивых коробочках. Зря, что ли, Мэрилин Монро вслух лучших друзей девушек «по имени» назвала, чтобы все знали? Они, кстати, нынче стали намного доступнее, чем во времена кинодивы, а потому зачем вам тогда это плюшевое барахло?!

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