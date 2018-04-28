Можно брать. Claw — самый маленький мультитул в мире

Можно брать. Claw — самый маленький мультитул в миреВсегда был сторонником небольших мультитулов, их гораздо удобнее носить с собой. Для текущих нужд вполне хватает, а серьёзные работы все равно делаешь обычным инструментом

Но настолько маленького мультитула я ещё не видел.

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Знакомьтесь, это Claw, по-русски — Коготь. Мультитул размером с половину монеты может делать уйму вещей.

Конструкция нехитрая, это кусок нержавейки (титана в дорогой версии) особой формы, с отверстием под кольцо для ключей. Им можно пользоваться и без кольца, но держать будет неудобно. Тем более оно идёт в комплекте.

Мультитул работает в качестве отвёртки, открывашки для бутылок или банок, ножа для вскрытия коробок. Им можно выжечь искру из огнива или тупо что-нибудь поддеть.

Технически, все эти действия можно совершить обычным ключом. Но он должен быть подходящей формы. Плюс, хозяин должен обладать некоторой сноровкой, не каждый откроет ту же бутылку ключом.

А Коготь — готовый инструмент, который вообще не занимает место. Просто маленький брелок на связке.

Попробуйте найти мультитул

Мультитул собрал 80 тысяч долларов на Кикстартер, а теперь отправился покорять Indiegogo. Пока что за одну стальную модель просят $15, за титановую — $20. Ещё есть вариант из дамасской стали. Доставка бесплатна.

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