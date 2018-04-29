Продажные куклы: В Москве появился легальный публичный дом

В России в конце апреля открылся первый легальный бордель. Хотя, как известно, проституция в стране запрещена административным законодательством, а организация проституции и принуждение к ней караются и соответствующими статьями Уголовного кодекса РФ, в данном случае статьи могут не сработать. Причина — необычный характер заведения под названием LumiDolls. Оно появилось в досуговом центре Dolls Hotel в «Москва-Сити», а работать в борделе будут … куклы. Как говорит представитель заведения, они подвижны и оснащены искусственным интеллектом и подогревом.

Традиционалисты и феминистки против странного борделя

Естественно, такая новость не осталась без внимания общественности. Первыми высказали свою точку зрения консерваторы. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов высказался по поводу новости очень жестко. Он заявил, что открыть такое заведение могли только извращенцы, а закрывать его надо с полицией, так как «отношения с посторонними предметами» представляют опасность для жизни и здоровья тех, кто к ним прибегает. Если заведение продолжит работу, Милонов пообещал навестить его с бойцами ММА и представителями Чеченской республики.

На самом деле, центр «Lumidolls», а именно так называется кукла, — не российское изобретение. Как и стоило ожидать, пришло оно с Запада. Первый такой публичный дом был официально открыт 27 февраля 2017 года в испанской Барселоне. Пока в нем всего четыре «работницы» — кукла с чертами лица героинь японского аниме, куклы азиатской, африканской и европейской внешности. Сеанс обойдется посетителю в 80 евро. Кстати, примерно столько же должны будут заплатить за час посещения и клиенты московского заведения — 5000 рублей. Что интересно, если посмотреть на объявления «живых» проституток, которых полно в сети Интернет в открытом доступе, то даже в российской столице можно найти и более дешевые расценки.

Вслед за Испанией эстафету переняла Франция. «Кукольный» бордель открылся в Париже и сразу же вызвал общественное недовольство. Правда, если в России против борделя выступили борцы за нравственность, то во Франции — леваки и феминистки, которым не понравилась идея «пропаганды изнасилования». Феминистки даже подали заявление в полицию, но комиссариат так и не стал его рассматривать за отсутствием состава преступления.

Вред морали или лекарство для психопатов?

Владельцев заведения обвиняют в безнравственности, но основатель Dolls Hotel Дмитрий Александров парирует — во-первых, такое заведение принесет разнообразие в сексуальную жизнь россиян, а во-вторых, что еще важнее, поможет людям с психическими отклонениями реализовать свои фантазии. Действительно ли это так? «Свободная пресса» пообщалась с психологом, основателем школы таропсихологии Елизаветой Левиной.

«СП»: — Елизавета, скажите, во многих странах существуют подобные заведения и насколько их деятельность легальна?

— Начну с того, что проституция интернациональна и бордели есть во всех странах мира, даже самых консервативных. Что касается таких необычных заведений, то первый бордель с куклами появился в Испании. Но в Испании и проституция не наказывается законом, «жриц любви» могут лишь оштрафовать за несоблюдение определенных правил. А вот во Франции на такой бордель пожаловались. Инициаторами жалобы оказались местные феминистки. Насколько мне известно, там дальше жалобы дело не пошло. Ну и очень распространены куклы, конечно, в Японии. Там специфическая сексуальная культура у населения и подобные заведения пользуются большим спросом. На Западе вообще идет тенденция к сокращению рабочих мест и автоматизации, замене людей роботами. Проживая в США, столкнулась с этой проблемой — во всяких службах технической поддержки практически невозможно дойти по меню до реального человека — разговор идет с искусственным интеллектом. Это видимо еще одна дань моде — придумали, как заменить роботами даже специалистов древнейшей профессии.

«СП»: — Кто чаще всего посещает подобные заведения за рубежом?

— В любой стране мира такие заведения посещают люди с определенными проблемами — физическими и психологическими. Нормальный мужчина со здоровой психикой и сексуальной ориентацией в такой бордель не пойдет, думаю, даже если ему попытаются заплатить за посещение. Ведь одна из немаловажных составляющих общения с «ночной бабочкой» — это человеческий душевный контакт. Как известно, виртуозности по этой части достигли японские гейши, но в той или иной степени это ценно везде. Одна из причин, почему мужчины приходят к проституткам — получить поддержку, тепло человеческого общения. В формате кукольных борделей это просто невозможно. Но есть определенные категории людей, которые такие бордели посещают. Во-первых, это люди, которые вообще не в состоянии познакомиться с противоположным полом и стесняются даже визита к живой «жрице любви». Таких людей очень много в Японии, где социальные опросы показали невероятное количество взрослых людей в возрасте 18-34 лет, которые никогда не вступали в контакты с противоположным полом — это 42%. Во-вторых, это люди с очевидными сексуальными отклонениями, которые пытаются реализовать с такими куклами то, что никогда не позволили бы им живые проститутки. Например, люди с садистическими наклонностями. В этом плане я действительно могу согласиться с версией, что такие заведения предохраняют таких граждан от поиска объектов для своего сексуального удовлетворения среди живых людей. В-третьих, есть люди с ограниченными возможностями, чаще всего физическим увечьям. Кстати, в некоторых странах, инвалидам даже платят специальное пособие — на проституток. Хотя и здесь без психологических барьеров не обходится — ведь есть инвалиды, научившиеся жить со своим недостатком — они ведут здоровую половую жизнь и являются поддержкой для своей семьи. Недавно в Москве выступал Ник Вуйтич — человек, родившийся без рук и без ног, но ставший известным на весь мир мотивационным спикером. Или посмотрите, например, паралимпийские игры. Считаю, такие люди — пример для подражания не только для инвалидов, но и для здоровых людей.

«СП»: — Несут ли подобные заведения опасность обществу, его нравственным и моральным устоям?

— Сложно сказать. Думаю, это можно рассматривать как одну из вариаций виртуальных отношений — секс по телефону, в чате, интернет-знакомства, которые так и не переходят в реальные. Это немного помогает людям с психологическими проблемами снять напряжение, но не решает задачи изменения характера в долгосрочной перспективе. В таком случае может эффективнее потратить эти деньги на психолога или на тренинг личностного роста — чтобы научиться знакомиться с реальными девушками и построить нормальные счастливые отношения, возможно даже семью. Поэтому вряд ли такие бордели могут позитивно повлиять на молодежь, которая в силу отсутствия опыта вполне способна пойти туда ради интереса, а потом и втянуться в подобный вид досуга, так и не вкусив счастья живого общения с противоположным полом. Кстати, не исключаю вероятности, что подобный бордель вообще не приживется в России — не ляжет на российский менталитет.

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