Наталья Водянова показала роскошное кольцо

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Наталья Водянова совсем недавно удивила всех снимком без макияжа, а сегодня выложила в своем Instagram еще одно интересное фото. «Затишье перед бурей», — подписала она снимок, на котором в халате и с полотенцем на голове читает «умную газету». Наталья пожаловалась подписчикам, что скоро ее ждет бурная неделя, полная перелетов, а также пошутила, что с умной газетой в руках она выглядит умнее.

Поклонники основательницы благотворительного фонда сразу же отметили, что Наталья и без газеты умница и красавица. И хотя преобладающее большинство комментариев было посвящено ее уму, обаянию и невероятным голубым глазам, многие подписчики также заметили массивное кольцо на руке супермодели.

С 2011 года Наталья состоит в отношениях с французским бизнесменом Антуаном Арно , с которым воспитывает двоих сыновей: Максима, которому совсем скоро исполнится 4 года, и двухлетнего Романа. И хотя о кольце пока ничего неизвестно, возможно, мы скоро узнаем о том, что Антуан сделал предложение. По крайней мере, об этом говорит крупный бриллиант изумрудной огранки на безымянном пальце левой руки Натальи (ведь в Европе принято носить помолвочные и обручальные кольца именно на левой руке).

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