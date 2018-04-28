Беременная Анастасия Костенко рассказала о своем состоянии здоровья

24-летняя модель Анастасия Костенко находится на шестом месяце беременности — уже в августе «Вице-мисс Россия — 2014» подарит своему супругу Дмитрию Тарасову дочь. На днях стало известно, что будущей маме пришлось лечь в больницу на сохранение. Чуткие поклонники наперебой начали интересоваться самочувствием Анастасии в ее Instagram, а также желать скорейшего выздоровления.

Несколько часов назад модель «вышла на связь» со своими подписчиками. Костенко опубликовала новый «беременный» снимок, под которым рассказала о своем самочувствии и изменениях, произошедших в ее жизни после обнаружения двух полосок на тесте: «Спасибо большое доброй, счастливой и адекватной публике💗Скажу честно, раньше не понимала, когда внезапно страницы беременной девушки стали содержать 50-80% информации, касающейся этого положения. Теперь все стало ясно. 💗 Когда вы трепетно ждёте двух заветных //, потом видите на первом скрининге человечка, тяжело уже не жить им, не думать каждую минуту. Первые шевеления, гормональные скачки, рост животика, совместные походы в детский мир— все это погружает в это прекрасное время💗. Начинаешь понимать, что ещё немного и жизнь не будет прежней (в хорошем смысле этого слова). Знали бы вы, сколько у беременных загонов… Надеюсь, мои близкие это все понимают (даже уверена в этом)💗💗💗 Со мной все отлично. 💗 спасибо за беспокойство и поддержку. Скажу честно, если в разные случаи поступали звонки от прессы прокомментировать или подтвердить ту или иную ситуацию (хотя я всегда воздерживаюсь от этого), то в этот раз, видимо, решили откровенно отдаться фантазии. Невольно вспоминаю слова нашего педагога:»журналист потерял интерес к факту». Печально, но что поделать, 70% информации, которую несут в массы, хорошенько перевернутая новость искаженная личными фантазиями».

Несмотря на то, что скандально известная пара сообщила, что ждет девочку, пользователи Сети по-прежнему пытаются определить по форме живота Анастасии пол будущего малыша. Будущая мама не оставила без внимания эти комментарии: «Больше всего забавно читать о том, на какой пол соответствует живот. На всякий случай напишу, от чего зависит форма: состояние мышц брюшного пресса, наличие жировых отложений в области живота женщины, темпы набора веса при беременности, вид предлежания плода, количество околоплодных вод, габариты ребенка, количество вынашиваемых плодов, анатомические особенности женщины. И да, мое любимое— расплывается лицо и носик от отеков и у тех, кто слушает окружение и едят за двоих и наиболее себя накрутил тем, что „я же беременная, надо есть то, что хочется, сладкое, мучное и соленое“. А это, как известно, помогают опухнуть не на шутку»».

Напомним, Анастасия Костенко стала третьей супругой Дмитрия Тарасова. Возлюбленные сыграли свадьбу спустя год после скандального развода футболиста с телеведущей Ольгой Бузовой. От первого брака у спортсмена есть дочь Ангелина.

Фото: instagram