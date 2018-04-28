В Подольске штукатурка с потолка в подъезде начала крошиться на головы жильцам

Дополнительный люк на крышу едва не появился в подъезде третьего дома на Индустриальной улице в Подольске. Потолок на лестничной клетке четвертого этажа ‐ обвалился, обнажив деревянные перекрытия.

Случилось это месяц назад, рассказывает Татьяна Сиротина. Через слуховое окно — снег попал на чердак, а с приходом весны — растаял и просочился в подъезд.

Из-за того, что там текла вода — с этой стороны слуховое окно — и эта вода дала течь. Здесь дыры насквозь, соответственно, это все отвалилось

— Татьяна Сиротина.

О проблеме Татьяна написала на портал «Добродел». Устранить аварию должны были за неделю, но прошел месяц — а дыру в потолке так никто и не заделал.

На обращение Татьяны от управляющей компании пришла отписка — якобы, отремонтировали слуховые окна и заперли люк на крышу. Для пущей убедительности — к письму прикрепили фото люка из соседнего подъезда.

Потолки в подъезде — пять метров. Если с такой высоты на голову упадет кусок штукатурки — мало не покажется. В то же время лифта нет, и жильцы трех квартир вынуждены ежедневно подвергать свою жизнь риску. Сейчас штукатурка подсохла и крошится уже меньше. Жильцы с опаской ждут следующего ливня, ведь тогда вода сможет снова просочиться к месту обвала -в этом случае ходить по лестнице станет опасно.

Чтобы разобраться в ситуации, корреспондент «360» вместе с Татьяной отправилась в управляющую компанию. Съемочную группу здесь встречает главный инженер. Он уверяет: о проблеме не забыли. Дыру заделают совсем скоро, подождать придется самую малость — всего

каких-то четыре месяца. Признавшись, что обслуживать две сотни домов компания не успевает, чиновник начал юлить. На вопрос — почему о работах отчитались фотографиями соседнего подъезда — ответить он не может и пытается перевести разговор на другую тему.

Поехать и проверить лично, как отремонтировали крышу — инженер отказался, ссылаясь на занятость. Но пригласил

мастеров-кровельщиков, чтобы те показали, в каком состоянии чердак. Осмотрев чердак, Татьяна убедилась: кровлю — заделали, а вот слуховое окно — все так же протекает. Отремонтировать его, а также потолок в подъезде — главный инженер пообещал в течение двух недель.