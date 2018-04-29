Само обаяние! 10 привычек людей, которых все обожают

Не перебивать собеседника Только представьте себе, насколько некрасиво и нелепо выглядит человек, который постоянно перебивает и не дает собеседнику вставить ни слова. Это говорит плохо о самом индивиде, характеризуя его не с самой лучше стороны. По мнению психологов, общение в поучительной манере — это лишь способ потешить свое эго, но не гарантия того, что человек и дальше захочет с вами общаться. Поэтому дайте окружающим высказаться, спокойно выслушайте их точку зрения — и лишь затем озвучьте свое мнение. Не терять самообладание Понятно, что все люди разные, и стрессовых ситуаций в жизни, увы, не избежать. Но это не дает вам права срываться на других и вымещать на них всю свою злобу. Постарайтесь держать себя в руках, что бы ни случалось. А волю эмоциям можно дать, например, в спортивном клубе или другом предназначенном для этого месте. Не забывать про улыбку Улыбка — пожалуй, главное украшение человека. Психологи уверяют, что это обезоруживает собеседников и заставляет их открыться во время общения. К тому же добродушному человеку проще довериться и рассказать о самом главном. Не сплетничать и не осуждать других Эксперты обращают внимание на то, что позитивные люди, которые добились многого в жизни, всегда и со всеми разговаривают уважительно и дружелюбно. Они уверены в том, что говорят, поэтому им не нужно срываться на крик или выдерживать трагическую паузу. К тому же они никогда не опустятся до сплетен или осуждения других. Им просто гораздо важнее сосредоточиться на своей жизни, чем пытаться выяснить, что же происходит там у окружающих. Не отказывать в помощи Не спешите отмахиваться от того, кому действительно нужна ваша помощь или даже просто совет. Успешные люди, которых все ценят, совершают как минимум один добрый поступок в день, при этом совершенно безвозмездно, не ожидая ничего взамен. Не опаздывать Пунктуальность — один из ключевых факторов, который может охарактеризовать человека. Если, допустим, человек постоянно опаздывает на встречу с вами, значит вы для него не так уж важны, он не ценит ваше время. Поэтому сделайте выводы и постарайтесь сами быть пунктуальными, чтобы не подводить других людей. Как минимум это не вежливо! Не обижаться на критику Не стоит забывать о том, что всем нам свойственно ошибаться. Но в отличие от неудачников, успешные люди умеют признавать свое поражение и прислушиваются к советам. Они спокойно выслушают критику и будут работать над своими недостатками. Все потому, что репутация для них важнее всего — и им не нужно ничего из себя изображать, чтобы понравиться. Не подхалимничать и не льстить Никто не мешает вам хвалить других людей, но лишь в том случае, если они действительно этого заслуживают. А опускаться до подхалимства и лести психологи не рекомендуют — все это, увы, расскажет о вас не с лучшей стороны и не возвысит в глазах окружающих. Не ставить себя выше остальных Если вам удалось добиться небывалых высот, это все равно не повод смотреть на других свысока и демонстрировать окружающим, что они должны быть благодарны вам уже за то, что вы обратили на них внимание. Запомните: выпячивая свое превосходство к месту и не к месту, вы не заведете новых друзей. А вот потерять старых вполне возможно. Не хвастаться Даже если у вас есть самая последняя модель смартфона, дорогая машина или квартира в центре столицы, вовсе не обязательно кричать об этом на каждом углу. Безусловно, можно упомянуть о своих достижениях, если они касаются непосредственно вас, но кичиться своими богатствами, поверьте, не стоит. Фото: Shutterstock