«Ну а как еще выйти замуж в наше время?»

«Всякий раз, когда во мне борются феминистка и потенциальная домохозяйка, побеждает дура», — говорится в одном анекдоте. При всей своей пошлости он точно характеризует состояние телевидения в России. Оно судорожно пытается оседлать струю современного феминистского движения, а заодно сохранить самых верных зрителей — домохозяек. В результате героиня, которую пытается сотворить ТВ, получается дурой. Идеальная женщина, если верить популярным шоу, все делает сама, принимает решения за себя и, если надо, за того парня, не ждет, когда ее позовут замуж, а сама идет в атаку, пуская в ход любые средства, лишь бы привязать мужчину к себе. «Лента.ру» продолжает рассказывать, как российское телевидение пытается взрастить сильных женщин, а вместо этого только безрассудно роняет их достоинство.

Россия — страна с женским лицом. И не только по соотношению численности женщин к мужчинам. В России выросли целые поколения инфантильных мужчин, воспитанных женщинами. Ситуация, когда муж в семье самоустраняется от воспитания ребенка и все решения о его судьбе принимает мать, для России типична. Она втолковывает чаду, что такое хорошо, а что такое плохо, разбирается с его друзьями, посещает родительские собрания, борется за его успеваемость в школе, помогает определиться с будущим. Он — зарабатывает деньги (не всегда оправдывающие бездействие и позицию «я тут вас всех кормлю»), обслуживает свои потребности и иногда организует совместные вылазки.

Выросшие с оглядкой на такое распределение ролей мальчики с большой долей вероятности станут поступать так же. Какое отношение к этой демагогии имеет телевидение? Прямое. В сознательном возрасте любой здравомыслящий человек корректирует линию поведения относительно общественной нормы, а правила поведения в социуме в России по-прежнему устанавливает телевизор. А это значит, что о равноправии полов, к которому стремится прогрессивный мир, можно забыть. Женщине предназначено клевать крошки с рук мужчин — такой вывод можно сделать, отсмотрев добрый десяток российских шоу. «Лента.ру» сосредоточилась на двух, и показывает лицо уродца, в которого превратился феминизм, упавший на больную почву российской действительности.

Женщина стала сильной и независимой, но никак не может почувствовать себя счастливой оттого, что не зовут замуж. То есть от мужского гнета ты избавилась, все предрассудки поборола, но самый важный стереотип — о собственном счастье — пересмотреть забыла. И теперь сидишь и ждешь, когда же принц позовет под венец.

Телевидение предлагает радикальный способ решить эту проблему — быть сильной до конца и начать предлагать себя мужчине самостоятельно. В этом, к примеру, суть проекта «Женись на мне» на канале «Ю». Отчаявшаяся душа, уставшая от бесконечного совместного проживания без штампа в паспорте (считай, вхолостую), решается взять быка за рога. В течение трех дней она за счет устроителей шоу готовит свадьбу: подбирает платье, кольца, прическу, макияж, дегустирует торты, ведет переговоры с родственниками с обеих сторон, а на третий день, когда все хлопоты окончены, предлагает своему избраннику пойти в ЗАГС. Но не совсем предлагает — просит «жениться на ней». По условиям шоу, именно эту фразу должна произнести охотница за собственным счастьем. Даже не нейтральное «давай поженимся», предполагающее хотя бы какое-то наличие паритета в отношениях, а именно мольба.

Участницы застают «жертв» врасплох. Бойфренду назначают свидание где-нибудь в кафе или кинотеатре, и являются туда в свадебном платье и фате, фраппируя посетителей и шокируя сам объект воздействия. Потрясая свадебным букетом, женщина плачет то ли от обиды, то ли от осознания собственной ничтожности, то ли по обеим причинам, но таки решается предложить себя в жены. «Женись на мне» в подобной обстановке звучит как крик души, маскарад со слезами только оттеняет трагичность происходящего. Предложение, от которого невозможно отказаться под надзором камер и толпы. Мужчина, конечно же, говорит заветное «да», надевает заботливо выбранный любимой костюм и отправляется на собственную свадьбу.

У канала другой взгляд на происходящее. Шоу всерьез преподносят как борьбу с гендерными стереотипами.

«Все девочки мечтают о свадьбе. Белое платье, фата и — он, с кольцом и на одном колене. Девочки вырастают, а предложения все нет. Забудем о стереотипах, перестанем ждать милостей от природы, возьмем инициативу в свои руки, — произносит вкрадчивый мужской голос за кадром в анонсе передачи. — Исключительные женщины готовы бросить вызов обществу и поставить на кон уже сложившиеся отношения».

Героизм «исключительных женщин» находит подтверждение на протяжении всего шоу. Буквально все второстепенные персонажи в передаче восхищаются отважностью девушек, не постеснявшихся предложить себя в супруги.

Героинь поддерживают все: кондитеры, помогающие выбирать торт, работницы ювелирного салона, подруги, призванные помочь в выборе свадебного платья, родители, приходящие в эсхатологический восторг от известия о том, что кровинушку наконец-то берут замуж.

«Наверное, такие мужчины сейчас. Где-то нужно действовать самой», — замечает подруга невесты Алены, словно сама об этом подумывавшая, но побоявшаяся получить отказ.

«Ну а как еще выйти замуж в наше время?» — как будто шутит Алена, хотя на самом деле констатирует чудовищный факт. Кажется, создатели программы «о борьбе со стереотипами» и сами не понимают, что эти предрассудки только укрепляются.

На случай, если принц на предложение не согласился, а часики тикают, «Ю», позиционирующий себя как канал для девушек, припас шоу для оказавшихся в крайнем положении. «Миллионер на выданье» — это реалити-шоу, где девушки разного возраста, интеллектуального развития и социального положения пытаются завоевать расположение 54-летнего миллионера Константина Щербинина.

Они пришли на проект, не зная заранее, кто станет объектом их покорения. Это действительно неважно, потому что определяющий фактор здесь — деньги. Лишь одна участница, Ина Тундра из Novikov Group (в прошлом — первый фейсконтроль Москвы), признается, что хочет попробовать построить отношения с состоятельным человеком, поскольку птицы такого полета, скорее всего, невероятно умны.

По условиям шоу, девушку для богача выбирают его дети. Чада отбирают претенденток по принципу «фрики нам в доме не нужны». В соответствии с этим тезисом на этапе кастинга отсеялись участницы с признаками индивидуальности. Организаторы шоу решили целую серию посвятить отбору претенденток. Вероятно, чтобы зрители смогли насладиться смакованием недостатков недостойных их отца женщин. С ходу без лишних сантиментов в утиль отправили слишком высокую волейболистку, женщину «сорок с лишним», которая очень волновалась и не смогла произвести впечатление на детей жениха.

От ворот поворот получила работящая телевизионщица, которая привыкла быть хозяйкой собственной жизни, — в анкете девушки было написано, что от нее к другой ушел муж, а значит «нам таких не надо». Не пришлась отпрыскам миллионера по духу и девушка-следователь. Следователь «им в семье не нужен» тоже. Отцу такие не нравятся, а появление «женщины за сорок» вообще вызвало у детей полнейшее недоумение. «Что она тут делает? — изумляется на камеру дочка Щербинина. — Папа любит молодых, отвязных».

Как любой уважающий себя олигарх, Щербинин предпочитает молодых и эффектных, желательно увлекающихся искусством. А потому дети пропускают дальше пышногрудую выпускницу МГУКИ, которая грозится прочесть «стих», чтобы продемонстрировать близость к культуре, и силится, изрядно фальшивя, воспроизвести первые пару строк «Письма женщине» Есенина.

В результате шоу предсказуемо упаковали актрисами, моделями и певицами, с претензией на роскошь или наивной провинциальностью, дающей бесконечный простор для иронии.

На фоне такого биоразнообразия появление сдержанной интеллектуалки Ины Тундры на проекте, нормального человека во всех проявлениях (не плетет интриг, не устраивает склок, ни с кем не спорит, ко всему относится спокойно, с пониманием и здравой долей скепсиса), вызывает недоумение. Хотя дети подумывали, стоит ли брать Ину в шоу, ведь у нее такая татуировка на спине!

По толерантности «Миллионер на выданье», конечно, сильно проигрывает ТНТ-шному «Холостяку». Авторы последнего часто отбирают нестандартных персонажей, как бы демонстрируя зрителю, что каждый имеет право на счастье. В случае с «Холостяком» счастье — это скорее любовь, чем страсть к деньгам.

Участницы «Миллионера на выданье» демонстрируют, что готовы сразиться за мешок с деньгами независимо оттого, как он выглядит и какими качествами обладает. Даже если бы Щербинин оказался моральным уродом, наверное, многих участниц едва бы это остановило.

На протяжении нескольких дней главного героя от участниц скрывают. Вместо него девушкам подсылают других мужчин. Поскольку дамы пребывают в неведении, кто тот самый миллионер, в жены к которому они стремятся, при каждом появлении мужчины они стараются выложиться по максимуму. В результате знакомство с друзьями жениха превращается в неловкое соревнование по обаянию.

Нелепость ситуации вскрывается, когда перед девушками, узнавшими первую букву имени миллионера («К»), предстает скромный седовласый мужчина, которого от типичного олигарха отличает буквально все. Не зная, тот ли это «К», девушки начинают напропалую флиртовать с другом Константина. Разоблачение следует лишь в конце. Одна из участниц эксперимента по его завершении объясняла, что женщины так истосковались по мужскому вниманию, что им бы подошел любой, чтобы проявить свое женское начало.

Долгожданная встреча с самим холостяком, которая состоится только в третьем эпизоде, словно в гоголевской пьесе, обнажила только низменные качества претенденток на сердце холостяка. Поклонница Ольги Бузовой пытается обратить его внимание, буквально предлагая себя, другие девушки держат натянутые улыбки в присутствии вершителя их судьбы.

Да и сам холостяк далеко не образец высокой нравственности. Пока девушки, многие из которых близки по возрасту его младшим дочерям, выплясывают перед ним в караоке, Щербинин, сально улыбаясь, присматривается к ним сзади.

Шоу претендует на остросюжетность. Организаторы внедрили в пул участниц шпиона, который докладывает миллионеру обстановку в женском коллективе. Девушек с якобы корыстными помыслами проверяют на полиграфе и выгоняют, когда они раскалываются.

Для поддержания интереса зрителя авторы сценария то и дело науськивают участниц поговорить о сексе. Так, в одном из выпусков девушки решили поиграть в игру «Я никогда не», а заодно обсудить допустимость анального секса. В другом эпизоде продюсеры попытались выдать за интригу то, что одна из героинь занималась сексом на крыше.

Если и секс не спасает, динамику шоу пытаются сохранить с помощью «типичных девичьих интриг»: девушки ссорятся во время уборки, потому что кто-то мнит себя богиней и не хочет марать руки; в другой раз участницы ругаются из-за ботокса.

Вместо шоу про любовь «Миллионер на выданье» превратился в ярмарку и даже распродажу невест, битву за «папика», который может обеспечить безбедное существование. Некоторые признаются, что с таким мужем готовы даже жить в гареме.

Легитимизация базарных человеческих отношений, где женщина — товар на рынке, а мужчина — взыскательный покупатель, готовый, впрочем, «понадкусывать» и остальные привлекательные изделия, — казалось, это навсегда должно было остаться в безудержных девяностых, которые в 2017 году телеканалы в едином порыве клеймили за аморальность.

Однако российское федеральное телевидение продолжает одной рукой поправлять корону благочестия, осуждая отступниц от целомудрия, а другой — клепают шоу на потребу, которые, как и в девяностые, призваны пощекотать низменные желания зрителя. Ну а что не так?