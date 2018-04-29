Москвичи просыпаются после зимней спячки и надевают самые модные весенние наряды — рваные джинсы и юбки с пайетками

В Москве бесчисленное количество темных заборов из кованого железа. Как только сходит снег, их начинают красить рабочие, в основном — работницы.

Малярные кисти свистят без устали, и работу выполняют с благоговением, накрыв картоном недавно вымощенные новой брусчаткой улицы. Запах масляной краски ударяет в нос.

Впервые в этом году я увидела эти приметы весны в Александровском саду у Кремля. Этот сад еще с XIX века считается важным оазисом для москвичей. Он был заложен в честь победы над Наполеоном.

Александровский сад расположен в одном из самых дорогих мест Москвы, и гуляющая там публика ему соответствует. У подножия Кремлевской стены можно увидеть самые последние тренды городской моды.

Молодые московские красавицы идут навстречу в блейзерах свободного покроя и джинсах, несимметрично порезанных ножницами. При этом спереди джинсы короче, чтобы сделать акцент на обуви. Солнечные очки большие и круглые.

Наверное, не случайно, что национальное животное России — медведь. Вышеупомянутый зверь отлично олицетворяет годичный круговорот жизни москвичей. Как и медведь, москвичи просыпаются после зимней спячки и выходят на улицы с первыми лучами весеннего солнца.

Но настоящей игрой московских красок можно насладиться в одном местечке к северо-востоку от Кремля. В парк «Сокольники» можно попасть, выйдя на одноименной станции метро.

Парк «Сокольники» получил свое название от соколиной охоты, которой в царское время тут занимались дворяне.

Несмотря на благородную историю, картина, которую вы наблюдаете в парке, похожа на ту, что была здесь 20 или 30 лет назад.

Здесь весенняя мода находит выражение в бирюзовых юбках с пайетками и светлых прилежно уложенных волосах. Здесь тоже надо выглядеть как можно лучше.

Люди неторопливо идут по дорожкам. Мимо проносятся подростки на роликах и самокатах.

По обеим сторонам аллей — множество киосков, в которых продается шашлык, хот-доги, чай, кофе и мороженое. Правда, мороженое в России едят с тем же удовольствием и зимой.

Тихо здесь не бывает. Навстречу нам едет машинка с водителем. Мальчик Богдан умело управляет черным автомобилем — маленьким, но очень похожим на настоящий. Отец с гордостью делает снимки, потому что и здесь все хотят показать себя в лучшем свете.

Русская электронная музыка звучит очень громко. Она раздается из первоклассных колонок в машине Богдана. Не вызывает сомнений, что ценится в этой семье: тестостерон и традиционный образ мужчины.

Но зайдем вглубь парка Сокольники. В этом павильоне — дневные танцы. Здесь качают бедрами представители старшего поколения.

Мимо проплывает супружеская пара, которая явно посещала танцевальные курсы. Сейчас они отрабатывают шаги. Дама, поддерживаемая рукой мужа, ловко кружится, и танец продолжается.

Русские не жалуются на свой возраст, это проявляется и на танцплощадке. Царящая здесь веселая суета чем-то напоминает курлыканье стаи журавлей, хотя возраст этих любителей танцев — в среднем около 70.

Летом в сквере около павильона можно выпить прохладительные напитки. Но это время еще не пришло. Весна в Москве — это время для прогулок, спортивных занятий на воздухе и, конечно же, время показать себя.