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«Я перестала стесняться своего тела»: Валерия обнажилась для глянца
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«Я перестала стесняться своего тела»: Валерия обнажилась для глянца 

Eva.ru 58 минут назад
Фото: Eva.ru
Популярная певица Валерия, недавно отметившая свой 50-летний юбилей, в честь круглой даты решила предстать перед поклонниками в абсолютно ином свете. Такой певицу мало кто ожидали увидеть, даже самые давние ее фанаты, ведь она согласилась позировать для обложки журнала совершенно обнаженной.
50-летний жизненный рубеж пугает многих женщин. Но особенно он страшен тем, кто все время находится на виду — артисткам, ведь им предстоит стариться на глазах миллионов поклонников, которые далеко не всегда отличаются деликатностью. Кто-то, страшась безжалостного времени, бежит к пластическому хирургу или косметологу, кто-то заводит молодого любовника, а кто-то силится доказать всем, что старость — это еще не о нем. В любом случае кризиса в этот период сложно избежать почти всем.
Невозможно точно ответить на вопрос, что именно подтолкнуло знаменитую певицу Валерию согласиться принять участие в провокационной фотосессии в стиле ню. Возрастной кризис или же просто желание побороть себя. Ведь далеко не каждая молодая девушка даст согласие на подобную съемку, не говоря уже о том, чтобы обнародовать эти снимки в прессе. Однако обнаженное тело многодетной матери и народной артистки России украсило обложку оного из популярнейших в стране журналов как раз накануне ее юбилея. «Я перестала стесняться своего тела», — заявила супруга Пригожина. Реакция поклонников не заставила себя долго ждать. Но если одни интернет-пользователи искренне восхищались красотой знаменитой артистки, то другие были далеки от любезностей в ее адрес.
«Зачем же раздеваться? Я вообще этого не пронимаю. Как не стыдно?!» «После 50 мозги покидают тело? Не понимаю — зачем? Вам сколько лет!? Как будто спешите за уходящим поездом!» «Что за мода пошла вслед за молодыми? Теперь и за 50 тетки голыми снимаются?! А на большее ума не хватает?» «Раздели бабулю. Еще голого Пригожина не хватает» «И это Народная артистка… Стыд и позор!» «Выглядит так, как будто хочет доказать всем, что еще не старая и утрёт нос молодым… Грустное зрелище» «Кризис — это не повод оголяться, сейчас этим не удивишь никого, такого „добра“ нынче навалом. От Валерии не ожидала, она была более скромнее и в нарядах на сцене раньше…» «Мать взрослых детей… Если честно, на нее тут не приятно смотреть…»
Но что бы ни писали в сети интернет-пользователи, Валерии все же есть чем гордится, ведь ее стройная и подтянутая фигура — это яркий пример того, какого эффекта можно добиться с помощью здорового образа жизни и правильного питания. Кроме того, известно, что певица много времени уделяет и физическим нагрузкам. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
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