Самбурская ответила Летучей

Скандально известная актриса Настасья Самбурская , не привыкшая скрывать свои эмоции, высказалась по поводу интервью Елены Летучей, в котором экс-ведущая «Ревизорро» рассказала свою правду о проекте.

Скандал начался с того, что Летучая выразила недовольство новыми ведущими проекта. По ее мнению, «последователи» просто убили проект, у которого был потенциал, а у новой ведущей Самбурской «тяжелая агрессивная энергетика». Самбурская заявила, что ей неприятно слышать такие высказывания от женщины, которая стала известна именно благодаря «Ревизорро».

"Только трус будет молчать и не встанет горой за то дело, которым он радеет, только трус не начнёт защищать своё имя", — отметила Настасья и добавила, что во многих конфликтах ее считают виноватой. Девушка обратила внимание на то, что неприятную историю начала именно Летучая.

Самбурская сказала, что будет слушать только мнение адекватных людей, а не толпы, в которой теряется личность. «Вы с удовольствием хаваете ложь, которой вас кормят утром в обед и вечером, категорически не хотите видеть правду», — обратилась к своим читателям Настасья.