Майские праздники: остаться здоровым

СодержаниеАлкогольное отравление: «Не пей, Иванушка!»Огонь, шашлыки и железо: ожоги, травмы, порезыЕсли травма все-таки случиласьСолнечные ожоги и укусы насекомыхЗдоровое питание — залог приятного отдыхаДачные труды и опасности

Любим мы майские праздники. После долгой российской зимы наконец-то приходит весна, а значит и сезон дачи, пикников, шашлыков. Вырвавшаяся на свободу душа требует немедленно развернуться во всю ширь, и отпраздновать приход весны со всем доступным размахом.

Иногда это приводит ко всякого рода неприятностям. Да что уж греха таить, часто приводит… Травматологи, гастрологи, инфекционисты и даже, не про нас будь сказано, наркологи готовятся к трудным вахтам и оказанию экстренной помощи тем, кто пренебрег, забыл, не подумал об осторожности и правилах техники безопасности.

MedAboutMe постарается напомнить читателям о том, чего следует избегать, чего опасаться и как праздновать Первомай и День Победы без риска для здоровья.

Алкогольное отравление: «Не пей, Иванушка!»

Да, все понимают, что призывать к поголовной трезвости в майские праздники практически бесполезно. Но можно напомнить хотя бы о том, как употреблять алкоголь с наименьшим вредом для организма.

Кстати:

Минздрав РФ сообщает, что за последние 12 лет потребление россиянами алкоголя снизилось на 40%. Так что все не зря!

Вот что советуют врачи:

Пейте только качественный алкоголь. Избегайте дешевого суррогата, самогона. Не все то, что горит, способно согреть душу, не отравив тело. Употребляйте спиртное в меру. Чтобы сократить употребление алкоголя, пейте больше воды — минералки без газа, компота, домашнего лимонада, морса. Так организму будет легче вывести продукты распада. Не пейте натощак. Запаситесь заранее активированным углем, полисорбом, энтеросгелем или любым другим энтеросорбентом. Желательно принять что-то из этого списка перед тем, как отправляться спать. Подготовиться к утреннему похмелью тоже стоит. Минералка без газа, рассол (капустный или огуречный), нежирный кефир, зеленый чай с лимоном, апельсиновый сок — все это подойдет. А вот поправлять здоровье рюмочкой-другой не советуем. Так можно уйти в глубокое пике, провести праздники в запое, и закончить их в отделении наркологии в состоянии глубокого алкогольного отравления, в окружении неулыбчивых докторов, веселых чертенят и злых белочек. Комментарий экспертаКеннет Блюм, нейропсихофармаколог, Техасский университет

Постарайтесь не пить слишком быстро. Дайте своему телу время, чтобы справиться с алкоголем, раз уж у него нет другого выхода.

На каждый глоток алкоголя должно быть выпито два глотка воды. Только без газа. Это еще древние греки знали, потому и пили вино разбавленным.

Кстати, о вине. Если хотите обойтись без головной боли наутро, откажитесь от красного вина в пользу белого. Да и вообще стоит предпочесть бесцветные напитки, от них вреда меньше.

Если удержаться в рамках все-таки не удалось, найдите утром ивовое дерево и пожуйте кусочек свежей коры. В ней содержится салицилат, который может оказать положительное действие на ваши сосуды. А горечь ивовой коры вполне способна вызвать рвоту, что посодействует очищению организма.

Огонь, шашлыки и железо: ожоги, травмы, порезы

Майские праздники без шашлыков? Да ну, не смешите наши мангалы… В эти весенние дни будет жариться на огне все, что не успело убежать и сделано из мяса.

А поскольку обычно процесс приготовления и поедания шашлыков сопровождается алкогольными возлияниями, то ожоги и всевозможные резаные, рубленые и колотые раны — обычное дело.

Но все-таки лучше сохранить целостность своего единственного тела, и потому стоит вспомнить правила техники безопасности.

Кстати:

МЧС России настоятельно требует соблюдать правила пожарной безопасности при выездах на природу. Именно майские праздники всегда сопряжены с лесными пожарами, возгораниями травы, торфа и т. д.

Никогда не разводите костер, не расчистив вокруг кострища траву и ветки. Не разводите огня там, где есть опасность возгорания торфа. Запрещено разводить открытый огонь на балконах жилых домов. Запрещено разводить огонь в мангалах во дворах жилых кварталов, если расстояние до ближайшей постройки, детской площадки или стоянки автотранспорта менее 15 метров. Костры в зоне жилой застройки запрещены строжайше. Никогда не пытайтесь плеснуть горючую жидкость в уже горящий костер. Обязательно заранее приготовьте на всякий пожарный случай воду или огнетушитель. Если есть возможность выбора, разводите огонь поближе к источнику воды. Для манипуляций с мангалом, шампурами, дровами используйте защитные рукавицы. Это поможет избежать не только ожогов, но и заноз. Если с вами отдыхают дети, ни в коем случае не оставляйте их без присмотра рядом с огнем, шампурами, топором, ножом. Одной минуты достаточно, чтобы ребенок получил травму. Постарайтесь избегать молодецких забав с метанием ножей и топоров в подручные цели. Если, конечно, у вас нет лишних конечностей и ненужных родственников или друзей. Если травма все-таки случилась

Пожалуйста, в случае ожога, не делайте того, о чем потом пожалеете! А именно: не смазывайте место ожога маслом, яичным белком, собственной мочой, спиртом и т. д. Все это очень вредно и ухудшает состояние. Опустите обожженное место в холодную воду минут на 15-20, приложите к ожогу лед или любой холодный предмет. Не нарушайте целостность волдыря, если он появился. Постарайтесь обратиться к врачу максимально быстро.

Если кто-то поранился ножом, шампуром, топором, острой веткой: промойте рану водой с мылом, обработайте перекисью водорода, раствором хлоргексидина. Наложите чистую повязку, в случае необходимости доставьте пострадавшего к врачу.

Кстати, лучше заранее выяснить, куда можно будет обратиться в экстренном случае.

Солнечные ожоги и укусы насекомых

Очень хочется насладиться весенним солнышком после долгой зимы. Как мы по нему соскучились! Но встреча может принести боль, если не принять заранее меры. Весеннее солнце может так приласкать нас яростным ультрафиолетом, что вместо радости можно получить обожженную, саднящую кожу и испорченные праздники.

Вывод: запасаемся солнцезащитным кремом, солнечными очками, шляпами и бейсболками с большим козырьком.

Природа просыпается, и кровососущие насекомые — одними из первых. Когда вы радостно раскладываете на полянке принадлежности для пикника, во всех окрестных кустах, в траве и кучах валежника не менее радостно потирают лапки голодные клещи, а полчища комаров и москитов готовят хоботки к кровавому пиршеству.

Комары-то ладно, почешется место укуса и пройдет. А вот клещи… Часть из них заражена боррелиозом, часть — клещевым энцефалитом. От первой напасти прививок нет, от второй — ставить уже поздно, так как иммунитет создается в течение 3 месяцев.

Поэтому — бдительность и репелленты.

Важно:

Средства от клещей нужно наносить не на кожу, а на одежду. И помнить о необходимости повторной обработки.

Если вдруг клещ все-таки впился, не нужно его мазать спиртом или маслом, выдирать в панике как получится и бросать в костер. Правильнее всего удалять кровососа так, чтобы он вышел целиком. Для этого в аптеках продаются специальные пинцеты и вилочки. Умельцы используют также прочную нить. Снятое с тела насекомое нужно сохранить для анализа и передать специалисту при обращении в инфекционное отделение.

Кстати:

Народные изобретатели советуют взять с собой на природу липкий валик для чистки одежды. Клещи, еще не успевшие присосаться, очень хорошо прилипают к его поверхности. Если время от времени «прокатывать» этим валиком друг друга, можно снять с одежды незаметных маленьких кровопийц и уменьшить вероятность их присасывания.

Здоровое питание — залог приятного отдыха

Ничего не поделать, такова уж традиция: праздник предполагает обильное застолье. Даже на даче. Даже на пикнике. Поэтому хозяйки готовят традиционные блюда в огромных количествах, а пища на солнышке, да без холодильника быстро портится. Пищевые отравления — самая частая причина обращения к врачу после майских праздников.

Как избежать неприятных последствий?

Да очень просто: не ешьте что попало.

Откажитесь от майонеза и сдобренных этим вредным соусом блюд. Хорошо мойте овощи и фрукты. Не берите на пикник или на дачу кремовые торты, если предстоит длинная дорога, а на месте отдыха не будет возможности держать продукты питания в холодильнике. Тщательно прожаривайте мясо и мясные продукты. Можно даже предварительно отварить почти до готовности в маринаде, а потом над углями только подрумянить. Кстати, это значительно сократит время приготовления и сэкономит угли. Помните: плохо прожаренное мясо может стать источником заражения опасными инфекциями и гельминтами. Воду для питья и мытья посуды берите с собой. Запаситесь антибактериальными влажными салфетками и одноразовой посудой. Дачные труды и опасности

Кому «пикник на обочине», а кому-то и «радость в труде». Не все намереваются провести выходные в праздности, попивая квас у мангала с шашлыком. Трудолюбивые владельцы фазенд собираются отвести душеньку в дачных хлопотах.

И тут тоже могут подстерегать опасности, главная из которых — переоценить свои физические возможности. Результатом может стать адская боль в спине, кровавые мозоли на ладонях и чувство вселенской несправедливости.

Дорогие труженики приусадебных участков, берегите себя. Не старайтесь «выполнить и перевыполнить», не щадя радикулита, собственные наполеоновские планы по копанию от забора и до ужина. Первое Мая, хоть и День Труда, но вовсе не непосильного.

На всякий случай возьмите с собой на дачу Фастум-гель, мазь Диклофенак, шерстяной пояс, а если есть — массажер. Это помимо солнцезащитного средства и репеллентов, разумеется.

И пусть ваши выходные пройдут не только в труде, но и в заслуженном отдыхе.

Комментарий эксперта Михаил Коневский , врач скорой помощи, Москва

Пищевые отравления — самые частые причины неприятностей. Затем идут всевозможные травмы, связанные с падениями (в том числе с крыш и лестниц), раны, полученные от торчащих железок и режущих предметов (ножей, топоров).

Очень часто, к сожалению, страдают дети, за которыми родители не смогли уследить. Они обжигаются, падают, теряются, съедают что-то неподходящее, пока старшие празднуют и расслабляются.

Будьте внимательны к тем, кто рядом с вами.

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