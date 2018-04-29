Сани, юрта и смартфон. Российский фотограф запечатлел жизнь на крайнем Севере

Камиль Нуреев ‐ инженер, который любит фотографию. Не меняя основную профессию, мужчина стал одним из самых знаменитых фотографов России и лауреатом многих международных конкурсов. Однажды он решил разбавить свои будни и… уехал в тундру, где некоторое время жил жизнью ненцев‐кочевников. И, конечно, фотографировал это.

В Ямало-Ненецком автономном округе живет, пожалуй, самый многочисленный коренной народ российского Севера — сибирские ненцы. Больше 25 тысяч человек здесь разводят оленей, занимаются ремеслом — и все это вдалеке от цивилизации.

Россиянину, живущему далеко от севера, сложно представить каково это — жить кочевнической жизнью. Ненцы принимают ванну всего дважды в год, своими руками шьют национальную одежду, которая заменяет им сразу все — и пижаму, и постель, и верхнюю одежду. Кроме того, они выращивают оленей, чье мясо зачастую едят сырым и запивают растопленным снегом.

Местные традиционно живут в чумах, поскольку только в них можно спрятаться от сильнейшего ветра и метелей. Внутри каждой постройки — печь, а вот по нужде приходится выбираться на улицу. Чтобы дополнительно защититься от непогоды, вокруг чумов ненцы развешивают шкуры, а также, как в морозильнике, замораживают туши забитых животных.

Но здесь причудливо сочетаются традиции и технический прогресс. Например, сидя в чуме, местный житель может проверять социальные сети со смартфона или смотреть телевизор. Для оленеводства техника тоже важна: в последнее время на шеи самкам часто вешают спутниковые радиомаяки. Таким образом, будет несложно отследить, куда могло уйти стадо.

Одно из самых любимых семейных развлечений здесь — гонки на санях с оленьими или собачьими упряжками.

Ехать в санях не очень удобно: они металлические, и каждое подпрыгивание на снежной кочке отдается болью. При этом мне нужно было держать камеру и умудриться что-то снять. В холоде и на сильном ветру работается, конечно, сложно. Я снимал на Canon 5D Mark 3, но с автофокусировкой в объективе бывали трудности. Двух аккумуляторов хватало на несколько дней

— Камиль Нуреев.

Излюбленным лакомством на Ямале считается строганина — это тонкие ломтики замороженной рыбы или мяса. Из местных ягод — брусники и морошки — готовят морсы и компоты. Иногда кочевники выбираются в ближайший поселок, чтобы купить продукты первой необходимости — крупы, хлеб, чай и печенье.

Фотограф рассказал, что социальная позиция у ненцев выражена очень ярко, хотя на первый взгляд так и не кажется. В частности, они обязательно отправляют своих детей учиться. Но процесс обучения здесь крайне необычный. В начале сентября в поселения прилетает вертолет, который собирает всех детей поселка от шести-семи до 17 лет и увозит в школу-интернат. Малыши прилетают домой только на каникулы.

Взрослые ненцы любят отстаивать свои права и не бояться это делать: они участвуют в выборах и даже ходят на прием к депутатам.