Чудо-джем Чаванпраш: правда и мифы

СодержаниеИндия: родина слонов, Аюрведы и йогиЧаванпраш: волшебный джемЛекарство от всех болезней?Не верь рекламе: предупреждение беременным женщинам и родителямЭффект плацебо?

Человек всегда стремился найти лекарство от всех болезней. Некую панацею, чтобы и от волосатости, и от облысения, от бессонницы и сонливости, от худобы и тучности в одном флаконе. И желательно, чтобы флакон был красивый, а название у средства длинное и непонятное. Потому что понятное разве может лечить?

Так и возникает мода на экзотическую медицину, волшебные средства из дальних стран и непонятные, но такие привлекательные практики. MedAdoutMe постарается отделить мифы от правды.

Индия: родина слонов, Аюрведы и йоги

Вечным, неиссякаемым источником экзотики была и остается Индия. Поклонников индийской культуры, йоги, ведических практик становится в странах Европы все больше. В каждом более-менее крупном городе непременно приютился где-нибудь магазинчик индийских товаров, в котором царят густые восточные ароматы, яркие ткани, медные кувшины и многочисленные баночки и коробочки с таинственными составами.

Здесь вам расскажут о чакрах, карме, забросают непонятными словами и постараются убедить, что для гармонизации вашей жизненной энергии совершенно необходимо носить вот эти камни, дышать вон теми ароматами, втирать в определенные места то темное густое масло, а еще — дважды в день съедать по чайной ложке темной массы из вот этой баночки, запивая средство молоком коровы.

Таинственная темная масса, скорее всего, называется Чаванпраш. Задав в поиске это название, можно найти массу восторженных отзывов о том, как с помощью чудодейственного средства разные люди избавлялись от застарелых болезней, укрепляли иммунитет, отращивали взамен утраченных новые волосы, укрепляли ногти, избавлялись от проблем с кишечником и даже побеждали бесплодие.

Стоит ли верить этим отзывам? Неужели панацея действительно давным-давно найдена, «а мужики-то и не знают»?

Давайте разбираться!

Чаванпраш: волшебный джем

Если вы хотя бы раз смотрели индийский фильм или бывали в Индии, то наверняка обратили внимание на некоторую, свойственную индийской культуре, избыточность. Все — немножко «слишком» для европейца.

Слишком ярко и шумно, слишком много золота и запахов, слишком пряная пища, слишком условное отношение к санитарии и т. д.

Это относится и к культуре, и к религии, и к Аюрведе — традиционной для Индии системе оздоровления, основанной на философии санкхья (вот, началась атака непонятными санскритскими словами!).

Отрицать на корню все, что предлагает альтернативная медицина, так же неправильно, как и принимать ее целиком, на веру. Но вот только научно обоснованных доказательств эффективности восточной (и индийской в частности) медицины до сих пор мало.

Это относится и к средству Чаванпраш, рецепт которого древний, как храмовый комплекс Кхаджурахо — тот самый, с пикантными барельефами на стенах.

В составе Чаванпраш может быть от 40 до 80 ингредиентов, причем непосвященному потребителю знакомы не более десятка названий компонентов. От перечисления остальных составляющих сознание быстро впадает в транс и готово принять на веру все подряд.

Что же обещают продавцы чудо-средства?

Лекарство от всех болезней?

Считается, что правильное, умеренное употребление Чаванпраш укрепляет иммунитет, способствует очищению организма от накопившихся продуктов распада (в народе называемых «шлаками»), нормализует работу всех органов и систем, стимулирует либидо и повышает плодовитость. Мужчинам добавляет тестостерона, женщинам — эстрогенов. Лечит запор и понос одновременно, укрепляет кости и восстанавливает суставы. Снижает избыток холестерина и очищает сосуды. Повышает низкое давление и снижает высокое. Дарит крепкий здоровый сон и тонизирует. У женщин устраняет целлюлит, мужчинам помогает в профилактике и лечении простатита и подагры. Детей избавляет от простуд, старикам дарует вторую молодость, и у всех улучшает память, внимание, работоспособность и настроение.

По легенде, рецепт средства был дарован мудрецу Чавану, который обратился к богам с просьбой о продлении жизни. На просьбу высшие силы откликнулись. Чаван собрал в горах нужные ингредиенты, приготовил средство и прожил еще тысячу лет, не зная болезней и немощи. Так и умер потом — здоровым.

У скептиков такой широкий спектр действия сразу вызывает обоснованные сомнения, так как универсальность всегда обратно пропорциональна эффективности. Не может одно и то же средство одновременно расширять и сужать сосуды, стимулировать и останавливать перистальтику, тонизировать и усыплять, быть сухим и мокрым одновременно.

Попытка разобраться в составе тоже вряд ли будет успешной — слишком много в Чаванпраш компонентов, причем большинство из них не вызовут вопросов разве что у специалиста по ботанике. К тому же, точное количество каждого из ингредиентов не указывается, а у производителей еще и свои рецепты, у каждого, и не по одному.

Тем не менее, можно смело сказать, что основу средства составляет своего рода джем из плодов амлы — индийского крыжовника. Эти ягоды составляют около 60% массы. Амла может служить источником витамина С, и это единственное точно подтвержденное свойство ягод.

Выглядит Чаванпраш как темный густой джем. Вкус специфический, на любителя: кисло-сладкий, острый. Некоторые адепты ведической медицины утверждают, что вкус кажется неприятным тем, у кого организм находится в «зашлакованном», негармоничном состоянии, испытывает дисбаланс энергий. По мере гармонизации и очищения вкус должен становиться все более приятным.

Остальные ингредиенты — восточные травы, пряности и плоды растений, в составе которых, разумеется, есть множество всевозможных веществ, способных оказывать на организм то или иное воздействие — как позитивное, так, к сожалению, и наоборот.

Не верь рекламе: предупреждение беременным женщинам и родителям

Сложный, многокомпонентный состав всегда должен вызывать определенные сомнения в безопасности. Хотя бы просто потому, что экзотические пряности и травы могут оказаться сильными аллергенами, как и входящий в состав мед.

Некоторые компании, производящие Чаванпраш, заменяют мед сахаром, чтобы угодить аллергикам, но риска развития аллергии это не исключает — кроме меда, там достаточно других компонентов.

Личный опытАноним, 54 года

Я редко верю рекламе и БАДов избегаю. Но тут вот подарила мне подруга банку Чаванпраш, ей в Индии очень понравилось это средство. Так она убеждала меня попробовать — буквально плешь проела. И целлюлит у нее уменьшился, и ногти крепкие стали расти, и прыть в постели вернулась, и про скрип в суставах забыла, мол.

Ладно. Я согласилась. Начала принимать эту гадость (ну не люблю я индийскую пряную кухню!), как положено, по чайной ложке, запивая молоком.

Через три дня меня обсыпало так, что я, наконец-то, вспомнила о том, что надо бы прочитать состав. И точно — в составе куркума, на которую у меня сильная аллергия, перец — тоже аллерген, корица, и непонятно что еще.

Лучше бы банку домашнего крыжовенного варенья на меду съела, да настойкой женьшеня запила. Не верила во всякие заморские снадобья — и начинать не буду.

Если побродить по сайтам, предлагающим заказать Чаванпраш наилучшего качества — «со всеми сертификатами!», — можно подумать, что отныне и навсегда все проблемы со здоровьем будут решены. Потому что особенно недобросовестные продавцы утверждают, что Чаванпраш можно смело употреблять всем, от мала до велика, не опасаясь вреда.

Другие, более честные, о противопоказаниях все-таки пишут, и рекомендуют перед началом применения проконсультироваться с врачом.

Итак, противопоказания:

Беременность и период вскармливания ребенка грудным молоком. Сахарный диабет Фенилкетонурия. Воспалительные заболевания почек в острой и хронической форме. Нарушение обмена витамина С. Гастрит, повышенная кислотность. Аллергия на мед или другие компоненты средства. Возраст до 5 лет.

При этом продавцы непременно укажут на полную безопасность средства, и упомянут о том, что его эффективность была клинически доказана в десятках стран мира. Правда, поиск научных трудов, содержащих подобные доказательства, убедительных результатов не дает.

Видимо, поэтому волшебное Чаванпраш продается все-таки не как лекарство с доказанной эффективностью, а как БАД — пищевая добавка, произведенная без соблюдения внятных и строгих требований к качеству.

Эффект плацебо?

Тем не менее, нельзя отрицать того факта, что многие потребители действительно остаются довольными полученным результатом. Одни перестают страдать от простуд и ангин, другие избавляются от ломкости ногтей или отеков.

Увлечение Аюрведой, йогой и восточными практиками действительно может пойти на пользу — ведь заниматься своим здоровьем, упорядочить мысли и привести в порядок систему питания полезно, и спорить с этим нельзя.

Что именно окажет положительный эффект в этом случае — сказать однозначно невозможно. И мы ни в коем случае не собираемся призывать к тому, чтобы «выплескивать с водой ребенка», то есть отказываться от многовекового опыта, накопленного нашими предками.

Просто не стоит верить всему сразу и безоговорочно. Изучайте внимательно состав добавки, которую собираетесь употреблять внутрь. Начинайте с минимальной дозировки, чтобы избежать аллергии или иной нежелательной реакции организма на непривычный продукт.

Важно — не ждите чуда. Ни одна пищевая добавка не может заменить полноценное лечение и лекарства, но вполне способна дополнять их — если ваш врач даст добро.

Еще: если уж вы решили прибегнуть к средствам альтернативной медицины, вовсе не обязательно искать чудес среди экзотики. Возможно, местные «волшебные снадобья» окажутся даже более полезными.

И последнее. Прежде чем безоговорочно поверить в эффективность «древней индийской медицины», стоит поинтересоваться довольно грустной статистикой здоровья населения Индии, продолжительностью жизни индийцев. Вспомнить о том, что рядом со всеми самыми популярными гуру, включая Саи-Бабу, Раджниша Ошо и главного проповедника Аюрведы в Европе Махариши Махеш Йоги всегда были вполне современные врачи, лечившие их обыкновенными средствами современной медицины. Кстати, Индия является одним из лидеров по производству лекарств, и отнюдь не аюрведических… Не потому ли, что Аюрведа не оправдывает ожиданий?

Комментарий экспертаМария Самохина, д.м.н., аюрведический врач

Считать Чаванпраш панацеей ни в коем случае не следует. Чудесных средств от всех болезней человечество так еще и не обнаружило. Но применять это средство в качестве мягкого оздоравливающего состава — стоит.

Комментарий экспертаСтивен Баррет, вице-президент Национального совета против мошенничества в сфере здравоохранения

Сторонники Аюрведы утверждают, что у нее древние корни, уходящие вглубь веков. Но на практике оказывается, что большая часть аюрведических знаний появилась в начале 80-х годов прошлого века, когда Махариши Махеш Йоги начал активно пропагандировать на Западе модные восточные практики, рецепты и системы оздоровления.

Махариши Макеш Йоги заработал на Аюрведе миллионы долларов, но сам в случае болезни пользовался услугами западных врачей.

Можно применять аюрведические процедуры и составы, но при этом нельзя отключать разум. Например, в Чаванпраш добавляют так называемое «пищевое серебро», забывая сказать, что это тяжелый токсичный металл, обладающий свойством накапливаться в организме, вызывая аргироз. Но производители Чаванпраш предлагают вам есть его буквально ложками, утверждая при этом, что средство «абсолютно безвредно».

Анализ состава распространенных аюрведических средств неоднократно выявлял в них высокое содержание свинца, мышьяка, ртути. Известны десятки случаев отравления свинцом при применении аюрведических составов.

В США уровень медицины достаточно высок, чтобы не отвергать ничего, что может оказаться действительно полезным для пациентов. Все, заслуживающее внимания, тщательно изучается. Но до сих пор никто не смог доказать практическую пользу Аюрведы. Она остается в ранге «альтернативной» медицины.

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