Вдохновение и другие культовые советские шоколадки

Среднестатистический житель России за год съедает порядка 5 килограмм шоколада. О таком граждане СССР могли лишь мечтать. Тогда плитка шоколада была сродни маленькому празднику, а в особо дефицитное время могла помочь в решении бытовых проблем.

Гвардейский

Этот шоколад назван так неспроста. История его создания уходит своими корнями в годы Великой отечественной войны. В 1942 году перед работниками завода «Красный Октябрь» была поставлена задача: в кратчайшие сроки разработать рецептуру новой шоколадной плитки в честь победы сил РККА в битве за Москву.

Обычно на создание нового сорта шоколада уходит несколько месяцев, но этот был разработан и утверждён в тот же день. Через три дня несколько тонн шоколада «Гвардейский» было отправлено на фронт. Коллектив завода «Красный Октябрь», который в годы войны помимо сладостей производил концентрированные каши и сигнальные шашки, за вклад в победу был семь раз награждён Почётным знаменем Государственного комитета обороны.

Алёнка

Первая партия шоколадок «Алёнка» была выпущена в 1965 году в рамках новой продовольственной программы СССР. Это был первый советский молочный шоколад по доступной цене. Помимо этого, образцово-показательный шоколад «Алёнка» стал первым в истории России, а возможно и в мире, продуктом питания из-за которого правительству пришлось издавать запретительное постановление.

Вкус этого шоколада и иллюстрация на его упаковке (миленькая девочка в платочке) так полюбились гражданам СССР, что они начали давать своим дочерям имена в честь молочной плитки. От миллионов девочек с именем Алёнка страну спас официальный запрет на регистрацию новорожденных с уменьшительно-ласкательными именами.

«Аленка» на обертке шоколада вовсе не Алена, а Елена — дочь фотографа Александра Геринаса. Его фото дочери выиграло конкурс, объявленный в 1964 году заводом «Красный Октябрь». До этого фотография восьмимесячной Лены Герина с широко распахнутыми глазами и румяными щеками украсила обложку первого номера журнала «Здоровье» за 1962 год.

Спартак

В июле 1924 года в белорусском городе Гомель начало свою работу кондитерское предприятие «Просвет». В то время предприятие занималось лишь созданием карамели, ириса и мармелада, так как шоколад тогда считался продуктом буржуазной культуры и был довольно дорогим удовольствием. В 1931 году предприятие переименовали в «Спартак»

Спустя десять лет спартаковцы стали одним из самых крупных производителей сладостей в Белорусской ССР. Визитную карточку фабрики — шоколадную плитку «Спартак» начали выпускать уже после войны, когда жизнь стала налаживаться, а изделия из какао-бобов стали проникать в продуктовые корзины среднестатистических граждан Советского союза. Этот шоколад полюбился не только жителям нашей страны, он также стал одним из немногих товаров, который экспортировался за рубеж.

Золотой Ярлык

Назвать этот десертный шоколад советским будет не совсем корректно. Впервые он был выпущен ещё в 1908 году фабрикой «Эйнем», которую в 1922 году переименовали в «Красный Октябрь».

О выпуске новой сладости тогда писали все газеты Москвы. Также покупателям очень нравилась её упаковка. К сожалению, сейчас уже невозможно установить, кто был автором этой красивой обёртки, но в 60-х, когда производство этой плитки вновь наладили, оформление её обёртки поручили не кому попало, а Михаилу Ефремовичу Губонину. К тому времени он уже зарекомендовал себя как художник-оформитель продукции фабрики «Красный Октябрь» и создатель классической этикетки к «Советскому шампанскому».

В своё время за плитку шоколада «Люкс» можно было и справку получить, и зачёт автоматом. По сей день шоколад с этим названием считается одним из лучших в России. Сейчас его производит концерн Бабаевский , который в советское время назывался Государственной кондитерской фабрикой №2. Шоколад с таким названием можно было встретить почти у каждого производителя сладостей в СССР. Но самым лучшим «люксом» считался, тот, что делали на Свердловской кондитерской фабрике №1. Рецептура шоколада «Люкс» именно этого предприятия имела высшую категорию качества.

Конёк-Горбунок

Считается, что впервые пористый шоколад был изготовлен в Англии в 1935 году. Но до Советского союза это чудо кондитерской мысли добиралось почти 32 года. Воздушный шоколад отечественного производства граждане СССР смогли попробовать лишь в 1967 году. Именно тогда на прилавках магазинов появился «Конёк-Горбунок».

Больше всего шоколад с пузырьками понравился детям. В «Коньке-горбунке» они любили три вещи: вкус молочного шоколада, лопающиеся во рту шоколадные пузырьки и, конечно же, красочную упаковку. Множество детей по всей стране разглядывали обёртку с яркими сказочными сюжетами, медленно поглощая шоколадку.

Вдохновение

Это был первый в стране шоколад, разделённый на порционные кусочки. Мало кто знает, но его появлением в нашей стране мы обязаны Председателю Совета министров СССР Алексею Косыгину . Во время своего визита во Францию чем-то подобным его угостили местные кондитеры.

Вдохновлённый Косыгин привёз французский шоколад с собой и дал указания Государственной кондитерской фабрике №2 немедленно начать собственное производство. В 1967 году шоколад под названием «Вдохновение» появился на прилавках. Для оформления упаковки была выбрана тема балета, который всегда был визитной карточкой нашей страны.