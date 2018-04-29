Исповедь сектанта: один день из жизни праноеда

Блестящая ткань юбки струится по полным бедрам, яркая блузка обтягивает внушительный бюст. 47-летняя Ольга Подоровская подготовилась к приему гостей — нарядилась, надушилась, накрасилась. Вот только чай не поставила и печенье не купила.

Понять можно — дома у Ольги нет ни заварки, ни посуды, ни… еды. Ольга практикует праноедение (способность обходиться без пищи). Женщина утверждает — она не ест уже 7 лет, только пьет воду.

Организм Ольги якобы питает себя сам. Женщина объясняет — она вырастила в себе группу микроорганизмов, которые перерабатывают собственные аминокислоты в глюкозу и воду. В теле Ольги автоматически включается режим «трапеза», и питательные вещества вырабатываются сами.

Мы провели один день с адептом секты праноедения. Не нашли на ее кухне плиты и холодильника, сделали сок для ее собаки и проводили женщину на курсы сценаристов в киношколe Александра Митты

News.ru/Сергей Булкин

На часах 10 утра. За окном дождь стеной, небо затянуто облаками. В такую погоду тянет поспать подольше. Но утро Ольги начинается в обычное время — 9 утра. Сегодня она отлично поспала — целых два часа. Короткий сон и переизбыток энергий — это «побочные» эффекты праноедения. Всем законам физиологии вопреки. Ольга вспоминает, как ругалась с бывшим мужем. Два часа ночи, он хотел спасть, а она — бегать по улице.

Ольга живет в деревне Марусино недалеко от города Люберцы. Но на деревню населенный пункт не похож — коттеджи, новостройки, ухоженные улицы, крупный торговый центр. Праноедке нравится, что здесь чистый воздух и много зелени — есть где погулять. Тем более 5 лет назад у нее появился компаньон для прогулок — лабрадор Лета.

Утром и вечером по 40 минут Ольга гуляет с собакой. В нескольких минутах ходьбы от ее дома построена огороженная собачья площадка. Там неугомонная Лета играет с сородичами. Энергии у собаки, как и у хозяйки, хоть отбавляй. Не удивительно, ведь Лета тоже ничего не ест, она пьет соки.

News.ru/Сергей Булкин

Вернулись с прогулки. Ольга проходит кухню. Наверное это самая странная кухня в мире — ни холодильника, ни плиты, ни мойки, ни стола и кристально чистая столешница, не знающая подтеков от соуса. Шкафы от гарнитура Ольга использует для хранения разных вещей. Из посуды только пара стаканов, из техники — соковыжималка.

На подносе лежат кусочки тыквы, яблоки и морковь. После прогулки Лету надо покормить, вернее — напоить. Ученик Ольги Егор (тоже праноед) живет с ней в одной квартире. Сегодня сок для Леты делает он. Животное в нетерпении, скулит, неистово бьет хвостом по полу. Готовый сок выливают в миску, и собака бросается к оранжевой жидкости. Лакает с аппетитом.

Ольга взяла Лету еще щенком. Та уже была приучена к сухому корму. Собачьи сухари женщина исключила сразу. Начала кормить животное овощами и фруктами и постепенно перевела на свежевыжатые соки.

— У нее все анализы — хоть в космос отправляй. Каждые полгода проверяемся. А энергии — сами видите. И запаха нет, чувствуете? — спрашивает Ольга.

News.ru/Сергей Булкин

Характерного «собачьего» запаха в квартире и правда не ощущается. То ли дело в сокоедении, то ли в правильном шампуне. Лета сыта и довольна. Можно и поработать. Ольга на два часа пропадает с ноутбуком. Она сидит на диване и держит гаджет на коленях. Бесконечно звонит скайп. Ольга Подоровская консультирует людей — советует, как перейти на праноедение и достичь духового просветления.

Периодически слышится английская речь — многие ее клиенты иностранцы. Языков женщина не знает — работает с переводчиком. Также она проводит вебинары. Цены на услуги праноедки кусаются — онлайн-курс из нескольких занятий «Методика праноедения» обойдется в 10 тыс. рублей. Ольга не отрицает — зарабатывает она хорошо.

Перерыв. Ольга Подоровская готова поговорить. Вслед за нами на диван прыгает любвеобильная Лета. Она облизывает руки, машет хвостом, роняет на пол диктофон.

Женщина спешит развеять главный миф о праноедах — ни космической, ни энергией солнца они не питаются. Руки к небу не простирает, мантры не поют. Нужно нажать на правильные рычаги и организм сам настроится на нужную волну.

У Ольги есть собственная методика перехода на сыроедение. В первую очередь очиститься (от паразитов и плохих мыслей), потом — исключить мясное и молочное. Следующим этапом может стать фрукторианство или сокоедение. Ольга против резких переходов.

Удивительно, но Ольга — женщина в теле, на голодающую совсем непохожа. Она объясняет — ничего необычного в этом нет. «Правильные» праноеды тем и отличаются от «неправильных», что сохраняют свой вес, а не доводят себя до истощения.

Наоборот — праноединие способствует оздоровлению. Когда 7 лет назад Ольга начала отказываться от еды, то была на инвалидности. У женщины был целый букет заболеваний — артроз, артрит, остеохондроз. Сейчас у Ольги не болит, она ходит в бассейн и тренажерный зал. На странице в социальной сети она выкладывает анализов, они все в норме.

News.ru/Сергей Булкин

Пора сворачивать разговор — Ольге пора идти. Женщина не только преподаватель, но и студент. Сейчас она учится на курсах сценаристов в киношколе Александра Митты. Сектантка решила освоить новую профессию. Она признается — за долгие годы работы с людьми узнала много интересных историй, которые лягут в основу будущих сюжетов.

Ольга шутит — возможно через пару лет и она пройдется по красной ковровой дорожке на московском кинофестивале в дизайнерском платье А фильмы, снятые по ее сценарию, будут крутить все кинотеатры страны. Это пара пустяков, для женщины, убедившей тысячи людей, что жизнь без еды — это правильно.